BBB 25: Gracyanne Barbosa pede perdão a Diego Hypólito: “Cabe a mim reconhecer meu erro”
A amizade de Diego Hypólito e Gracyanne Barbosa não resistiu ao confinamento do BBB 25. Aliados dentro do jogo, o brother se decepcionou quando descobriu que a musa fitness falava mal dele pelas costas com Thamires e Camila.
Após o fim da edição, os dois se encontraram nos bastidores da TV Globo e a ex de Belo fez questão de se desculpar com Diego por sua postura “nada leal” no jogo.
“No começo, quando eu vi que tive falas problemáticas que me arrependo muito, eu poderia ter falado com você e você sempre me deu essa oportunidade. Eu fiquei muito preocupada em te magoar, em questioná-lo. Tenho certeza que não faria novamente, estou errada e peço perdão de verdade, do fundo do coração”, disse ela, na presença de Diego.
“Vejo que você não quer falar comigo, respeito muito a tua mágoa, mas cabe a mim reconhecer meu erro”, acrescentou. “Eu, infelizmente, não consegui ainda lidar da mesma maneira como eu vi todo mundo quando saiu, que está como se nada tivesse acontecido”, respondeu Diego.
