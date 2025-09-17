Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, uma nova reviravolta que não existia na versão original, promete movimentar a novela das nove da Globo.

Segundo informações da revista Veja, o ator Guto Galvão foi escalado para interpretar Luiz, pai biológico de Sarita (Luara Telles), criança adotada por Laís (Lorena Lima) e Cecília (Maeve Jinkings) no início da trama.

Ao longo da reta final, o papel viverá um conflito com as mães da garota e também com o vilão, Marco Aurélio (Alexandre Nero). A expectativa é de que o surgimento do personagem ocasione um destaque maior ao núcleo do casal homoafetivo, que têm sido cada vez menos visto em Vale Tudo.

Guto Galvão, que nasceu no Pará, fez uma participação na novela Amor Perfeito (2023) e atuou na quarta temporada de Arcanjo Renegado, gravada em 2024. No cinema, participou dos filmes Pureza (2022) e Manas (2024).

Guto Galvão (Foto: Reprodução/Instagram)

O post ‘Vale Tudo’ muda história original e aposta em novo personagem polêmico na reta final foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.