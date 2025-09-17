Flávio Ricco: SBT não pode queimar a estreia do The Voice numa noite da Globo tão forte
A estreia do reality está prevista para acontecer no mesmo dia da morte de Odete Roitman, em "Vale Tudo", além da final de Estela da Casa
Clique aqui e escute a matéria
Para 6 de outubro, a Globo tem programadas a morte de Odete Roitman em “Vale Tudo” e, na sequência, a final do “Estrela da Casa”. Uma dose dupla das mais respeitáveis.
Para a noite do mesmo dia, o SBT está anunciando a estreia do “The Voice Brasil”, como uma das suas principais atrações de toda a temporada.
Aí vem a inevitável pergunta: quem vai ganhar ou perder com isso?
Evidente que ninguém tem a resposta, mas os indicativos nos levam a entender que o princípio de toda uma trama em cima do “quem matou?” em uma novela e a final de um reality terão um maior apelo para o público do que um programa no seu começo de jornada.
Mas algo que, porque ainda há tempo suficiente para isso, o SBT poderá evitar ao simplesmente transferir o lançamento do seu programa para um outro dia.
Nada do outro mundo e zero de vergonha ou prejuízo. Só prudência e sabedoria.
TV Tudo
Vale acrescentar
O SBT, para todos os fins e efeitos, ainda não anunciou oficialmente 6 de outubro para estreia do “The Voice”.
O que possibilitará ainda mais a escolha de um novo dia.
Olho nisso
Sob os cuidados de Alfonso Aurin, superintendente de Operações e Tecnologia, o SBT acelera o passo na montagem de dois novos canais.
Um, o SBTNews, com jornalismo 24h, e um segundo, o SBTKids, para o público infantil. Já existe um trabalho sério em cima disso, mas ainda sem data para início de operações.
Vai que vai
Para Cesar Tralli, o voo “Hoje” – “Jornal Nacional”, na Globo, será sem escalas e, ao parece, também sem folga nenhuma.
Vai sair de um e começar no outro imediatamente.
Duas coisas – 1
Primeira: sobre Otaviano Costa, não tem erro nenhum nas informações que passaram a circular.
Na semana passada, ele comunicou o jurídico da Band e vai com o “Melhor da Noite” até o final de outubro.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Duas coisas – 2
Segunda: o desligamento Otaviano – Band está acontecendo da maneira mais profissional e elevada possível.
Tudo conversado e ajustado entre as partes, a ponto até de possível novo acerto para apresentação de um game show no ano que vem.
Por outro lado
A saída do Otaviano Costa do “Melhor da Noite” não significará o fim do programa.
A audiência, porque pega depois da igreja, não é lá essas coisas, mas a informação é que o programa fatura bem.
E depois
Segundo informações de bastidor, após o adeus do Otaviano, o “Melhor da Noite” seguirá com a apresentação de Pâmela Lucciola.
O que certamente vai mexer com o “Melhor da Tarde” – saída dela.
Novo desafio
O roteirista Wendell Bendelack, que também é ator, nesses últimos tempos trabalhou como colaborador em novelas da Cláudia Souto para a faixa das 19h da Globo.
Agora, porém, Wendell dará importante suporte para Walcyr Carrasco em “Quem Ama Cuida”.
É preciso esclarecer - 1
Acredito que, por desconhecimento, a todo instante é divulgado que “a casa da Hebe”, na rua Dom Tomás Costa e Lima 141, no Morumbi, está abandonada e vai a leilão.
Não é verdade. O uso do nome da Hebe é indevido. Ela, de fato, morou lá, enquanto casada com o Lélio Ravagnani, mas o imóvel sempre foi e continua sendo da família dele.
É preciso esclarecer – 2
A Hebe, antes do Morumbi, morou no Sumaré, enquanto foi casada com Décio Capuano. Depois, já separada há algum tempo, foi morar com o Lélio na casa dele no Morumbi.
Quando ele veio a falecer, aí sim, ela comprou a dela, também no Morumbi, na rua das Amoreiras.
Pra finalizar
Na rua das Amoreiras, a Hebe comprou não só um imóvel, mas vários outros, construindo uma casa muito grande, que deixou para os seus herdeiros.
Esta casa está sendo demolida para dar lugar a um condomínio fechado.
Bate – Rebate
- A Sofa DGTL, voltada para conteúdo VOD na América Latina, lança o Noverama.com no dia 18, data em que se celebra o Dia Nacional da Televisão...
- ... Um site dedicado ao universo das novelas...
- ... Entre as ações definidas, uma doação ao Retiro dos Artistas e campanha com grandes nomes da televisão brasileira.
- Suyane Moreira filma em Belém do Pará o longa “Marés de sangue”...
- ... A atriz integrou o elenco de “Terra e Paixão” na Globo.
- Carolina Ferraz volta ao “Domingo Espetacular” neste próximo fim de semana.
- Mauro Alencar, doutor em novelas, nesta quinta-feira, estará no “Mulheres” da TV Gazeta...
- ... Entre os assuntos: telenovela, 45 anos do “Mulheres” e 75 anos da TV no Brasil.
- O músico Vinny, conhecido pelo sucesso “Mexe a Cadeira”, revisita os sucessos da carreira para lançar um álbum com versões acústicas.
C´est fini
Os trabalhos de “Antártida”, ousado projeto dos Estúdios Globo, deverão ser concluídos em outubro.
Inicialmente, como já se falou, teria o formato de série, mas, devido ao seu alto custo, foi transformado em filme, com aposta em tecnologia virtual e sem ninguém sair do Rio de Janeiro. Andréa Beltrão lidera o elenco.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!