Flávio Ricco: SBT não pode queimar a estreia do The Voice numa noite da Globo tão forte

A estreia do reality está prevista para acontecer no mesmo dia da morte de Odete Roitman, em "Vale Tudo", além da final de Estela da Casa

Por Flávio Ricco Publicado em 17/09/2025 às 0:00
Equipe do The Voice e Boninho
Equipe do The Voice e Boninho - Divulgação

Para 6 de outubro, a Globo tem programadas a morte de Odete Roitman em “Vale Tudo” e, na sequência, a final do “Estrela da Casa”. Uma dose dupla das mais respeitáveis.

Para a noite do mesmo dia, o SBT está anunciando a estreia do “The Voice Brasil”, como uma das suas principais atrações de toda a temporada.

Aí vem a inevitável pergunta: quem vai ganhar ou perder com isso?

Evidente que ninguém tem a resposta, mas os indicativos nos levam a entender que o princípio de toda uma trama em cima do “quem matou?” em uma novela e a final de um reality terão um maior apelo para o público do que um programa no seu começo de jornada.

Mas algo que, porque ainda há tempo suficiente para isso, o SBT poderá evitar ao simplesmente transferir o lançamento do seu programa para um outro dia.

Nada do outro mundo e zero de vergonha ou prejuízo. Só prudência e sabedoria.

TV Tudo

Vale acrescentar

O SBT, para todos os fins e efeitos, ainda não anunciou oficialmente 6 de outubro para estreia do “The Voice”.

O que possibilitará ainda mais a escolha de um novo dia.

Olho nisso

Sob os cuidados de Alfonso Aurin, superintendente de Operações e Tecnologia, o SBT acelera o passo na montagem de dois novos canais.

Um, o SBTNews, com jornalismo 24h, e um segundo, o SBTKids, para o público infantil. Já existe um trabalho sério em cima disso, mas ainda sem data para início de operações.

Vai que vai

Para Cesar Tralli, o voo “Hoje” – “Jornal Nacional”, na Globo, será sem escalas e, ao parece, também sem folga nenhuma.

Vai sair de um e começar no outro imediatamente.

Joao Cotta/ Divulgação
Imagem de César Tralli - Joao Cotta/ Divulgação

Duas coisas – 1

Primeira: sobre Otaviano Costa, não tem erro nenhum nas informações que passaram a circular.

Na semana passada, ele comunicou o jurídico da Band e vai com o “Melhor da Noite” até o final de outubro.

Duas coisas – 2

Segunda: o desligamento Otaviano – Band está acontecendo da maneira mais profissional e elevada possível.

Tudo conversado e ajustado entre as partes, a ponto até de possível novo acerto para apresentação de um game show no ano que vem.

Por outro lado

A saída do Otaviano Costa do “Melhor da Noite” não significará o fim do programa.

A audiência, porque pega depois da igreja, não é lá essas coisas, mas a informação é que o programa fatura bem.

E depois

Segundo informações de bastidor, após o adeus do Otaviano, o “Melhor da Noite” seguirá com a apresentação de Pâmela Lucciola.

O que certamente vai mexer com o “Melhor da Tarde” – saída dela.

RODRIGO MORAES/ Divulgação
Imagem de Pâmela Lucciola - RODRIGO MORAES/ Divulgação

Novo desafio

O roteirista Wendell Bendelack, que também é ator, nesses últimos tempos trabalhou como colaborador em novelas da Cláudia Souto para a faixa das 19h da Globo.

Agora, porém, Wendell dará importante suporte para Walcyr Carrasco em “Quem Ama Cuida”.

É preciso esclarecer - 1

Acredito que, por desconhecimento, a todo instante é divulgado que “a casa da Hebe”, na rua Dom Tomás Costa e Lima 141, no Morumbi, está abandonada e vai a leilão.

Não é verdade. O uso do nome da Hebe é indevido. Ela, de fato, morou lá, enquanto casada com o Lélio Ravagnani, mas o imóvel sempre foi e continua sendo da família dele.

É preciso esclarecer – 2

A Hebe, antes do Morumbi, morou no Sumaré, enquanto foi casada com Décio Capuano. Depois, já separada há algum tempo, foi morar com o Lélio na casa dele no Morumbi.

Quando ele veio a falecer, aí sim, ela comprou a dela, também no Morumbi, na rua das Amoreiras.

Pra finalizar

Na rua das Amoreiras, a Hebe comprou não só um imóvel, mas vários outros, construindo uma casa muito grande, que deixou para os seus herdeiros.

Esta casa está sendo demolida para dar lugar a um condomínio fechado.

Bate – Rebate

  • A Sofa DGTL, voltada para conteúdo VOD na América Latina, lança o Noverama.com no dia 18, data em que se celebra o Dia Nacional da Televisão...
  • ... Um site dedicado ao universo das novelas...
  • ... Entre as ações definidas, uma doação ao Retiro dos Artistas e campanha com grandes nomes da televisão brasileira.
  • Suyane Moreira filma em Belém do Pará o longa “Marés de sangue”...
  • ... A atriz integrou o elenco de “Terra e Paixão” na Globo.
  • Carolina Ferraz volta ao “Domingo Espetacular” neste próximo fim de semana.
  • Mauro Alencar, doutor em novelas, nesta quinta-feira, estará no “Mulheres” da TV Gazeta...
  • ... Entre os assuntos: telenovela, 45 anos do “Mulheres” e 75 anos da TV no Brasil.
  • O músico Vinny, conhecido pelo sucesso “Mexe a Cadeira”, revisita os sucessos da carreira para lançar um álbum com versões acústicas.

C´est fini

Os trabalhos de “Antártida”, ousado projeto dos Estúdios Globo, deverão ser concluídos em outubro.

Inicialmente, como já se falou, teria o formato de série, mas, devido ao seu alto custo, foi transformado em filme, com aposta em tecnologia virtual e sem ninguém sair do Rio de Janeiro. Andréa Beltrão lidera o elenco.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

