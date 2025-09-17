fechar
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 17/09/2025 às 8:01
Nesta quinta-feira (18), às 15h40, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme 90 Minutos no Paraíso.

Ficha Técnica:

90 Minutos no Paraíso
Título Original: 90 Minutes In Heaven
País de Origem: Norte-americana
Ano de Produção: 2015
Diretor: Michael Polish
Elenco: Hayden Christensen, Kate Bosworth, Bobby Batson, Hudson Meek, Elizabeth Hunter
Classe: Drama

Sinopse:

Um homem envolvido em um horrível acidente de carro é declarado morto, apenas para voltar à vida uma hora e meia depois, afirmando ter visto o céu.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

