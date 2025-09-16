fechar
Tela Quente – Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 16/09/2025 às 9:04
Tela Quente – Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira
Tela Quente – Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira - Observatório da TV

Nesta segunda-feira (15), às 23h00, na Tela Quente, a TV Globo exibe o filme Seguindo em Frente.

Ficha Técnica:

Seguindo em Frente
Título Original: Moving On
País de Origem: Norte-americana
Ano de Produção: 2025
Diretor: Paul Weitz
Elenco: Jane Fonda, Lily Tomlin, Malcolm McDowell
Classe: Comédia

Sinopse:

Depois de se cruzarem no funeral de uma colega, as velhas amigas Claire e Evelyn juram vingança pela forma como o viúvo dela as tratou anos atrás.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

