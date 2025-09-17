Vale Tudo supera Pantanal e se torna a novela mais vista do Globoplay
O remake de Vale Tudo, assinado por Manuela Dias, já entrou para a história da TV Globo. A atual novela da faixa das 21 horas, superou Pantanal e se tornou a novela mais vista da história do Globoplay, serviço de streaming da emissora.
Segundo informações do jornal Folha de São Paulo, Vale Tudo superou Pantanal no número de horas assistidas e também no número de usuários únicos, com 156 dias de exibição na plataforma de streaming.
Na ferramenta de sinal ao vivo do Globoplay, o aumento da faixa de novelas das 21h é de 23% em horas consumidas, no período de janeiro a agosto de 2025, em um comparativo direto com o mesmo período em 2024.
Além de se tornar a novela mais vista do Globoplay, Vale Tudo também é a novela de maior faturamento da história da Globo, superando Pantanal, mais uma vez. Até o momento foram 22 parceiros comerciais, com 84 entregas negociadas.
