Celebridades | Notícia

A Fazenda 17: Rayane e Belo fizeram acordo para não terminar a relação durante reality, diz colunista

Rayane Figliuzzi é uma das participantes da nova edição de A Fazenda 17 e precisou determinar algumas regras para entrar no reality; saiba quais:

Por Bianca Tavares Publicado em 18/09/2025 às 9:47
Imagem de Rayane Figliuzzi e Belo
Imagem de Rayane Figliuzzi e Belo - Reprodução/Instagram

Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, está presente na nova edição de A Fazenda 17.

Para estar no reality show, no entanto, a influenciadora aparentemente precisou fazer um acordo com o cantor antes de entrar no confinamento.

Como compartilhado pelo portal Terra, o colunista Matheus Baldi, do Fofocalizando, revelou que algumas regras foram estabelecidas para participação de Rayane no programa da Record.

"Me disseram que ele deu graças a Deus que ela entrou no reality", afirmou o jornalista. Segundo ele, o acordo foi feito para Belo "manter a postura" e não comentar sobre a relação dos dois durante o confinamento. Além disso, o casal também acordou que não terminariam nesse período:

"Só que ele não vai confirmar nunca, já que combinou que não vai terminar o relacionamento enquanto ela estiver lá dentro", comentou Baldi.

