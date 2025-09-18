A Fazenda 17: Rayane e Belo fizeram acordo para não terminar a relação durante reality, diz colunista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Rayane Figliuzzi é uma das participantes da nova edição de A Fazenda 17 e precisou determinar algumas regras para entrar no reality; saiba quais:

Clique aqui e escute a matéria

Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, está presente na nova edição de A Fazenda 17.

Para estar no reality show, no entanto, a influenciadora aparentemente precisou fazer um acordo com o cantor antes de entrar no confinamento.

Como compartilhado pelo portal Terra, o colunista Matheus Baldi, do Fofocalizando, revelou que algumas regras foram estabelecidas para participação de Rayane no programa da Record.

"Me disseram que ele deu graças a Deus que ela entrou no reality", afirmou o jornalista. Segundo ele, o acordo foi feito para Belo "manter a postura" e não comentar sobre a relação dos dois durante o confinamento. Além disso, o casal também acordou que não terminariam nesse período:

"Só que ele não vai confirmar nunca, já que combinou que não vai terminar o relacionamento enquanto ela estiver lá dentro", comentou Baldi.

