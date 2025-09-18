A Fazenda: Infiltrado, Matheus Martins perde R$ 5 mil por não cumprir ordem da produção
Infiltrado no jogo, Matheus Marins começou a receber os comandos da produção e já na primeira orientação, ele teve R$ 5 mil debitados do seu prêmio de R$ 50 mil, por não conseguir cumprir o primeiro desafio proposto pelo programa.
O falso peão foi orientado pela produção de A Fazenda a cantar “macarena” todas as vezes que o sinal do microfone apitasse na sede, foram seis no total. O DJ só conseguiu cumprir a orientação apenas uma vez, acompanhado por Nizam e Yoná.
Na manhã desta quinta-feira (18), Matheus terá um novo desafio para cumprir no programa: ele terá que pedir um dos peões para fritar um ovo pra ele e reclamar que o ovo não ficou bom.
Cabe lembrar que, os dois infiltrados, Matheus Martins e Carol Lekker, deixarão o programa na próxima terça-feira (23). Os dois só levam o prêmio, caso não sejam desmascarados pelo restante do elenco de A Fazenda.
