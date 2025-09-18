A Fazenda: Quatro mulheres disputam a primeira Prova do Fazendeiro

fechar
Por Redação - Observatório da TV Publicado em 18/09/2025 às 9:03
A Prova do Fazendeiro de A Fazenda 17 promete fortes emoções! E o primeiro comandante da sede em Itapecerica da Serra, será na verdade uma mulher, já que quatro peoas disputam o chapéu: Michelle Barros, Rayane Figliuzzi, Saory Cardoso e Renata Müller.

Para se chegar ao nome das quatro peoas, o formato apostou na dinâmica do resta um, em que os peões tiravam os colegas de confinamento da prova, jogando o chapéu na fogueira, eliminando-o da disputa.

As quatro mulheres classificadas para a Prova do Fazendeiro permaneceram com seus chapéus durante toda a dinâmica no gramado da sede.

A primeira Prova do Fazendeiro de A Fazenda 17 acontece nesta quarta-feira (17), e será uma disputa envolvendo sorte e habilidade.

