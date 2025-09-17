A Fazenda 17: Dudu Camargo é mordido por cavalo; veja vídeo
Peões da baia se preparavam para dormir quando animal mordeu apresentador. Saiba o que aconteceu e confira o flagra do momento inusitado no reality
Dudu Camargo levou um pequeno susto com o cavalo Apolo logo na primeira noite em que foi para a baia em ‘A Fazenda 17’ nesta quarta-feira (17).
Tudo aconteceu quando os integrantes da baia estavam se organizando para dormir. Enquanto Tamiris fazia carinho no cavalo, o animal mordeu a cabeça de Dudu.
O apresentador gritou, assustado.
"Que foi isso?", perguntou a participante. "Ele mordeu. Ele está com os impostores", brincou ele, mencionando a dinâmica dos infiltrados do reality show deste ano.
"Ele mordeu para arrancar pedaço. Não foi nem cabelo, foi a cabeça. Isso é um acidente", disse Dudu.
"Quando eu senti o negócio, ele voltou de novo. Falei: 'a cabeça vai proteger'. Ele é treinado para isso", completou o jovem.
"É só um carinho dele, foi um carinho", disse Tamires, aos risos.
Baia de A Fazenda 17
Dudu está na baia com Yoná Sousa, Tamires Assis e Toninho Tornado.
Já Michelle Barros, Rayane Figliuzzi, Renata Muller e Saory Cardoso se classificaram para a Prova do Fazendeiro.