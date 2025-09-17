fechar
A Fazenda | Notícia

A Fazenda 17: Dudu Camargo é mordido por cavalo; veja vídeo

Peões da baia se preparavam para dormir quando animal mordeu apresentador. Saiba o que aconteceu e confira o flagra do momento inusitado no reality

Por Marilia Pessoa Publicado em 17/09/2025 às 13:54
Dudu Camargo foi mordido por cavalo em A Fazenda
Dudu Camargo foi mordido por cavalo em A Fazenda - Reprodução/Record

Clique aqui e escute a matéria

Dudu Camargo levou um pequeno susto com o cavalo Apolo logo na primeira noite em que foi para a baia em ‘A Fazenda 17’ nesta quarta-feira (17).

Tudo aconteceu quando os integrantes da baia estavam se organizando para dormir. Enquanto Tamiris fazia carinho no cavalo, o animal mordeu a cabeça de Dudu.

O apresentador gritou, assustado.

"Que foi isso?", perguntou a participante. "Ele mordeu. Ele está com os impostores", brincou ele, mencionando a dinâmica dos infiltrados do reality show deste ano.

"Ele mordeu para arrancar pedaço. Não foi nem cabelo, foi a cabeça. Isso é um acidente", disse Dudu.

Confira o momento:

"Quando eu senti o negócio, ele voltou de novo. Falei: 'a cabeça vai proteger'. Ele é treinado para isso", completou o jovem.

"É só um carinho dele, foi um carinho", disse Tamires, aos risos.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Baia de A Fazenda 17

Dudu está na baia com Yoná Sousa, Tamires Assis e Toninho Tornado.

Já Michelle Barros, Rayane Figliuzzi, Renata Muller e Saory Cardoso se classificaram para a Prova do Fazendeiro.

Leia também

Web se irrita com Dudu Camargo em A Fazenda 17: ‘Não aguento mais’
A Fazenda

Web se irrita com Dudu Camargo em A Fazenda 17: ‘Não aguento mais’
Entrada de Gabriela Spanic em A Fazenda 17 gera polêmica: ‘Fim de carreira’
A Fazenda

Entrada de Gabriela Spanic em A Fazenda 17 gera polêmica: ‘Fim de carreira’

Compartilhe

Tags