Participante de A Fazenda 17, Will Guimarães já fez sexo com MC Mirella no De Férias Com o Ex e vídeos bombaram na internet
Will Guimarães, novo peão de A Fazenda 17, vem chamando atenção desde a estreia da temporada, que aconteceu na segunda-feira (15). O participante já era conhecido do público por sua passagem em realities de pegação e por momentos que viralizaram na web. Modelo e influenciador, ele agora encara o desafio do confinamento rural, disposto a conquistar o público com seu jeito direto e polêmico.
Em novembro de 2022, Will protagonizou uma das cenas mais comentadas da história do De Férias Com o Ex: Salseiro VIP, exibido pela MTV. No programa, ele e MC Mirella acabaram indo para a famosa Suíte Master, onde fizeram sexo diante das câmeras. Os vídeos rapidamente se espalharam nas redes sociais e geraram grande repercussão, com milhares de comentários de fãs surpresos e divertidos com a ousadia do casal. Relembre o vídeo aqui.
A aproximação dos dois começou antes mesmo da suíte. Mirella e Will já tinham protagonizado momentos quentes dentro da casa, mas a cantora quis confirmar quem realmente toparia acompanhá-la no quarto especial. O clima de indecisão deixou Will irritado, até que Mirella resolveu bater o martelo e levá-lo. O episódio acabou rendendo ainda mais falas marcantes e discussão entre os participantes.
Nas redes sociais, internautas reagiram em peso. Muitos destacaram o desempenho do casal e brincaram com as expressões de Mirella e Will, apontando o encontro como um dos mais intensos já exibidos na atração. Agora, com sua entrada em A Fazenda 17, o público relembra o episódio e observa como o influenciador vai se sair em um jogo completamente diferente, mas que também promete momentos de forte repercussão.