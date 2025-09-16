Quem é Will Guimarães? Ex-participante do "De Férias com o Ex" está em "A Fazenda 17"
Alagoano deixou de competir para Mister Brasil Universo 2025 para entrar no reality show rural da TV Record. Estreia aconteceu nessa segunda-feira
Will Guimarães foi confirmado em “A Fazenda 17”, reality show rural da TV Record que estreou nessa segunda-feira (15).
O alagoano de 31 anos, que é modelo e influenciador, deixou de competir para Mister Brasil Universo 2025 para entrar no programa.
Will ganhou destaque após participar da segunda temporada do reality “Rio Shore”.
Ele também já esteve em outros realitys, como “De Férias com o Ex - Caribe”, da MTV, e do “Rancho do Maia”, de Carlinhos Maia.
No ‘De Férias com o Ex: Salseiro VIP’, o modelo se envolveu com MC Mirella.
Nas redes sociais, Will tem mais de 900 mil seguidores e publica conteúdos relacionados ao seu trabalho como modelo, além dos treinos, festas e outros momentos do dia a dia.