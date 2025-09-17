fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

A Fazenda: Peões suspeitam que Gaby Spanic seja a infiltrada

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 17/09/2025 às 10:43
A Fazenda: Peões suspeitam que Gaby Spanic seja a infiltrada
A Fazenda: Peões suspeitam que Gaby Spanic seja a infiltrada - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Os participantes de A Fazenda 17 levantaram suspeitas sobre os infiltrados, mas “passaram longe de acertar”. Guilherme Boury e Nizam apontaram Gabriela Spanic e Dudu Camargo como alvos principais.

“Minha sensação, meu feeling, é a Gaby”, afirmou Guilherme, relatando ter dito a ela: “eu sei que é você, você não tem vontade de estar aqui”.

Veja também: Créo Kellab, participante de A Fazenda 17, já posou pelado na G Magazine; relembre fotos

Barreiras e desentendimentos no jogo

Para Nizam, “a Gaby não entendeu nada do jogo de hoje por causa da barreira do idioma”, o que levantou ainda mais desconfianças.

Mas a verdade veio à tona: “Carolina Lekker e Matheus Martins foram escolhidos como infiltrados”, revelou Adriane Galisteu, explicando que eles “terão uma semana para pregar peças nos competidores”.

O post A Fazenda: Peões suspeitam que Gaby Spanic seja a infiltrada foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Quem é Will Guimarães? Ex-participante do "De Férias com o Ex" está em "A Fazenda 17"
A Fazenda

Quem é Will Guimarães? Ex-participante do "De Férias com o Ex" está em "A Fazenda 17"
A Fazenda: Gaby Spanic rebate pergunta de Dudu Camargo e causa climão
A Fazenda 17

A Fazenda: Gaby Spanic rebate pergunta de Dudu Camargo e causa climão

Compartilhe

Tags