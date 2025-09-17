A Fazenda: Peões suspeitam que Gaby Spanic seja a infiltrada
Os participantes de A Fazenda 17 levantaram suspeitas sobre os infiltrados, mas “passaram longe de acertar”. Guilherme Boury e Nizam apontaram Gabriela Spanic e Dudu Camargo como alvos principais.
“Minha sensação, meu feeling, é a Gaby”, afirmou Guilherme, relatando ter dito a ela: “eu sei que é você, você não tem vontade de estar aqui”.
Barreiras e desentendimentos no jogo
Para Nizam, “a Gaby não entendeu nada do jogo de hoje por causa da barreira do idioma”, o que levantou ainda mais desconfianças.
Mas a verdade veio à tona: “Carolina Lekker e Matheus Martins foram escolhidos como infiltrados”, revelou Adriane Galisteu, explicando que eles “terão uma semana para pregar peças nos competidores”.
