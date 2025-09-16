fechar
A Fazenda | Notícia

A Fazenda: Gaby Spanic rebate pergunta de Dudu Camargo e causa climão

Atriz respondeu questionamento do apresentador na madrugada desta terça-feira (16). Saiba o que aconteceu no reality rural da TV Record a seguir

Por Marilia Pessoa Publicado em 16/09/2025 às 16:03
Gaby Spanic
Gaby Spanic - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

Gaby Spanic rebateu uma pergunta de Dudu Camargo na madrugada desta terça-feira (16) em “A Fazenda 17 e deu o que falar nas redes sociais.

O apresentador e a atriz estavam deitados na cama conversando com Wallas Arrais. O cantor disse que acreditava que Gaby não queria ficar na ‘Fazenda’.

Dudu decidiu questionar a intérprete de Paola Bracho e perguntou se ela queria permanecer ou não no reality rural.

"Você quer ir embora?", perguntou. "Não!", respondeu Gaby.

Dudu insistiu: "Quer ficar? Ficar quanto tempo? Até o final?".

"Eu não sei, o público decide. Aqui quem manda é o público, não sou eu", respondeu Gaby Spanic.

Veja o vídeo do momento:

A Fazenda 17

"A Fazenda 17" estreou nessa segunda-feira (15), na TV Record. Com apresentação de Adriane Galisteu, a nova edição do reality show traz uma dinâmica inédita em que dois participantes são "Infiltrados" e devem ser descobertos pelos demais.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Os influenciadores Matheus Martins e Carol Lekker são os infiltrados da vez. Eles devem permanecer no anonimato até a próxima terça-feira (23).

O grande prêmio final para o vencedor de "A Fazenda 17" será de R$ 2 milhões.

Leia também

Web se irrita com Dudu Camargo em A Fazenda 17: ‘Não aguento mais’
A Fazenda

Web se irrita com Dudu Camargo em A Fazenda 17: ‘Não aguento mais’
Entrada de Gabriela Spanic em A Fazenda 17 gera polêmica: ‘Fim de carreira’
A Fazenda

Entrada de Gabriela Spanic em A Fazenda 17 gera polêmica: ‘Fim de carreira’

Compartilhe

Tags