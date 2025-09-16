A Fazenda: Gaby Spanic rebate pergunta de Dudu Camargo e causa climão
Atriz respondeu questionamento do apresentador na madrugada desta terça-feira (16). Saiba o que aconteceu no reality rural da TV Record a seguir
Gaby Spanic rebateu uma pergunta de Dudu Camargo na madrugada desta terça-feira (16) em “A Fazenda 17” e deu o que falar nas redes sociais.
O apresentador e a atriz estavam deitados na cama conversando com Wallas Arrais. O cantor disse que acreditava que Gaby não queria ficar na ‘Fazenda’.
Dudu decidiu questionar a intérprete de Paola Bracho e perguntou se ela queria permanecer ou não no reality rural.
"Você quer ir embora?", perguntou. "Não!", respondeu Gaby.
Dudu insistiu: "Quer ficar? Ficar quanto tempo? Até o final?".
"Eu não sei, o público decide. Aqui quem manda é o público, não sou eu", respondeu Gaby Spanic.
Veja o vídeo do momento:
Durante a madrugada, Dudu Camargo pergunta se Gaby Spanic quer ir embora.— Central Reality (@centralreality) September 16, 2025
Gaby: "Não."
Dudu: "Quer ficar quanto tempo? Até o final?"
Gaby: "Quem manda é o público. O público decide. Não eu." #AFazenda pic.twitter.com/Rpagy5FwhB
A Fazenda 17
"A Fazenda 17" estreou nessa segunda-feira (15), na TV Record. Com apresentação de Adriane Galisteu, a nova edição do reality show traz uma dinâmica inédita em que dois participantes são "Infiltrados" e devem ser descobertos pelos demais.
Os influenciadores Matheus Martins e Carol Lekker são os infiltrados da vez. Eles devem permanecer no anonimato até a próxima terça-feira (23).
O grande prêmio final para o vencedor de "A Fazenda 17" será de R$ 2 milhões.