fechar
Observatório da Tv | Notícia

Record promete surpresas na grande estreia de A Fazenda 17

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 16/09/2025 às 9:20
Record promete surpresas na grande estreia de A Fazenda 17
Record promete surpresas na grande estreia de A Fazenda 17 - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

A estreia de A Fazenda acontece na noite desta segunda-feira(15), e o programa chega em sua 17ª edição repleto de muitos mistérios e surpresa. Diferente das últimas edições, a Record decidiu só revelar os nomes do elenco durante o programa de estreia e atiçou ainda mais o público.

A nova temporada chega para os telespectadores às 22h30, ao vivo no canal. Será neste momento que Adriane Galisteu revelará os peões que vão disputar o prêmio de R$ 2 milhões.

Uma das novidades de A Fazenda 17 é o fim da dinâmica do Paiol. Na edição deste ano, todo o elenco entrará direto na sede, sem precisar passar pela aprovação prévia do público, como acontecia em edições anteriores.

Além disso, sem a dinâmica do paiol, a Record preparou a dinâmica dos infiltrados para agitar a primeira semana. A emissora colocou dois peões ‘falsos’ na sede, para que o elenco descubra quem são e roube os R$ 100 mil que os infiltrados vão receber, caso consigam manter o mistério.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Web se irrita com Dudu Camargo em A Fazenda 17: ‘Não aguento mais’
A Fazenda

Web se irrita com Dudu Camargo em A Fazenda 17: ‘Não aguento mais’
Entrada de Gabriela Spanic em A Fazenda 17 gera polêmica: ‘Fim de carreira’
A Fazenda

Entrada de Gabriela Spanic em A Fazenda 17 gera polêmica: ‘Fim de carreira’

Compartilhe

Tags