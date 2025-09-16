Record promete surpresas na grande estreia de A Fazenda 17

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A estreia de A Fazenda acontece na noite desta segunda-feira(15), e o programa chega em sua 17ª edição repleto de muitos mistérios e surpresa. Diferente das últimas edições, a Record decidiu só revelar os nomes do elenco durante o programa de estreia e atiçou ainda mais o público.

A nova temporada chega para os telespectadores às 22h30, ao vivo no canal. Será neste momento que Adriane Galisteu revelará os peões que vão disputar o prêmio de R$ 2 milhões.

Uma das novidades de A Fazenda 17 é o fim da dinâmica do Paiol. Na edição deste ano, todo o elenco entrará direto na sede, sem precisar passar pela aprovação prévia do público, como acontecia em edições anteriores.

Além disso, sem a dinâmica do paiol, a Record preparou a dinâmica dos infiltrados para agitar a primeira semana. A emissora colocou dois peões ‘falsos’ na sede, para que o elenco descubra quem são e roube os R$ 100 mil que os infiltrados vão receber, caso consigam manter o mistério.

