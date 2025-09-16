Adriane Galisteu estraga nova dinâmica na estreia de A Fazenda 17
Durante a estreia de A Fazenda 17, Adriane Galisteu quase entregou toda a dinâmica dos infiltrados ao vivo para os participantes. Ela deveria avisar apenas sobre a existência de um jogador falso, mas falou: “o público de casa já sabe quem são”, causando desconfiança.
Os infiltrados escolhidos foram Carolina Lekker e Matheus Martins, que atuam sem saber a identidade um do outro. A apresentadora anunciou: “Nem todos os 26 peões são peões de verdade. Tem alguém infiltrado na sede com vocês”.
Suspense e reação dos peões
Galisteu explicou que, se cinco peões acertarem o infiltrado, “o prêmio será dividido entre eles”. Depois, ao vivo, ela corrigiu: “Eu acho que eu falei errado”, tentando desfazer o erro.
O elenco confirmado inclui nomes como Will Guimarães, Maria Caporusso, Dudu Camargo, Gabriela Spanic e Nizam Hayek, entre outros.
