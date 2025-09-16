A Fazenda 17 já tem inimizades declaradas: veja quem não se suporta na sede

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Logo na estreia, nesta segunda-feira (15), as tensões começaram a aparecer e alguns peões já deixaram claro que não vão levar desaforo para casa

O clima em A Fazenda 17 promete ser intenso desde o primeiro dia.

Uma das primeiras rusgas surgiu entre o ator Fernando Sampaio e a influenciadora Renata Müller.

Apesar de ter indicado anteriormente que eram amigos, Renata revelou que o relacionamento entre eles esfriou após sua separação do ex-marido, Victor Pecoraro.

“Eu e o Fernando tivemos nossas desavenças lá fora, nós éramos muito amigos”, comentou.

Fernando, por sua vez, respondeu de maneira descontraída. “Eu sou amigo de todo mundo, quem não quer, não sei!” Mas Renata deixou claro. “Nem cumprimentei, cenas para os próximos capítulos.”

O clima de tensão foi comentado depois pela peoa com outras participantes: “Ele frequentava nossa casa, íamos juntos à igreja… mas acabou.”

Com esse início já marcado por farpas e clima pesado, os telespectadores podem esperar que as rivalidades se intensifiquem ao longo da temporada.