Qual o valor do prêmio de A Fazenda 17? Descubra quanto o vencedor vai levar para casa
Além do montante milionário, campeão conquista visibilidade nacional e abre portas para novas oportunidades na carreira.
A 17ª edição de A Fazenda promete agitar a tela da Record com muita disputa, provas emocionantes e, claro, o tão cobiçado prêmio final.
Entre os detalhes que mais despertam curiosidade dos fãs, está o valor que o grande vencedor da temporada vai receber.
Apesar de a emissora ainda não ter divulgado oficialmente o montante, históricos das edições anteriores indicam que o prêmio costuma variar entre R$ 1,5 milhão e R$ 2 milhões.
Além do valor em dinheiro, os participantes disputam prestígio, visibilidade nacional e oportunidades de carreira que podem surgir após o reality.
Que horas começa 'A Fazenda'?
Com apresentação de Adriane Galisteu, A Fazenda 17 estreia nesta segunda-feira (15) às 22h30, prometendo transformar a vida de um participante para sempre. A expectativa é alta, e os fãs já especulam sobre quem conseguirá levar para casa o tão desejado prêmio.
Fique ligado! Todas as novidades, provas e eliminações podem ser acompanhadas ao vivo na Record, no site da emissora