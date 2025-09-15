fechar
Qual o valor do prêmio de A Fazenda 17? Descubra quanto o vencedor vai levar para casa

Além do montante milionário, campeão conquista visibilidade nacional e abre portas para novas oportunidades na carreira.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 15/09/2025 às 13:00
A Fazenda 2025
A Fazenda 2025 - Divulgação

A 17ª edição de A Fazenda promete agitar a tela da Record com muita disputa, provas emocionantes e, claro, o tão cobiçado prêmio final.

Entre os detalhes que mais despertam curiosidade dos fãs, está o valor que o grande vencedor da temporada vai receber.

Apesar de a emissora ainda não ter divulgado oficialmente o montante, históricos das edições anteriores indicam que o prêmio costuma variar entre R$ 1,5 milhão e R$ 2 milhões.

Além do valor em dinheiro, os participantes disputam prestígio, visibilidade nacional e oportunidades de carreira que podem surgir após o reality.

Que horas começa 'A Fazenda'?

Com apresentação de Adriane Galisteu, A Fazenda 17 estreia nesta segunda-feira (15) às 22h30, prometendo transformar a vida de um participante para sempre. A expectativa é alta, e os fãs já especulam sobre quem conseguirá levar para casa o tão desejado prêmio.

Fique ligado! Todas as novidades, provas e eliminações podem ser acompanhadas ao vivo na Record, no site da emissora e a cobertura completa aqui do Social 1.

