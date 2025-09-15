fechar
A Fazenda | Notícia

A Fazenda 17: conheça os 8 peões já confirmados para a nova edição

Por Bruna Oliveira Publicado em 15/09/2025 às 11:38
Imagem de A Fazenda 17
Imagem de A Fazenda 17 - Reprodução/Record

A 17ª temporada de A Fazenda estreia nesta segunda-feira (15), às 22h30, sob o comando de Adriane Galisteu, prometendo agitar a televisão e as redes sociais com muita emoção e estratégia.

Diferentemente da edição anterior, não haverá Paiol: todos os participantes entram direto como titulares na disputa pelo prêmio milionário de R$ 2 milhões.

Ao longo da temporada, os 26 confinados enfrentarão a rotina intensa da vida no campo, que inclui acordar cedo, cuidar dos animais, preparar refeições, limpar a casa e encarar provas desafiadoras.

Participantes confirmados

De acordo com o colunista André Romano, de O Tempo, entre os primeiros nomes confirmados estão personalidades de diferentes áreas, como Dudu Camargo, Fernando Sampaio, Gaby Spanic, Guilherme Boury, Luiz Otávio Mesquita, Nizam Hayek, Rayane Figliuzzi e Toninho Tornado.

Com previsão de 95 episódios, A Fazenda 17 segue a fórmula de sucesso que combina convivência, estratégia e momentos polêmicos, mantendo o reality entre os programas mais comentados do país.

