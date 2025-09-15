A Fazenda 17: conheça os 8 peões já confirmados para a nova edição

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A 17ª temporada de A Fazenda estreia na tela da Record TV nesta segunda-feira (15), às 22h30, sob o comando de Adriane Galisteu

Clique aqui e escute a matéria

A 17ª temporada de A Fazenda estreia nesta segunda-feira (15), às 22h30, sob o comando de Adriane Galisteu, prometendo agitar a televisão e as redes sociais com muita emoção e estratégia.

Diferentemente da edição anterior, não haverá Paiol: todos os participantes entram direto como titulares na disputa pelo prêmio milionário de R$ 2 milhões.

Ao longo da temporada, os 26 confinados enfrentarão a rotina intensa da vida no campo, que inclui acordar cedo, cuidar dos animais, preparar refeições, limpar a casa e encarar provas desafiadoras.

Participantes confirmados

De acordo com o colunista André Romano, de O Tempo, entre os primeiros nomes confirmados estão personalidades de diferentes áreas, como Dudu Camargo, Fernando Sampaio, Gaby Spanic, Guilherme Boury, Luiz Otávio Mesquita, Nizam Hayek, Rayane Figliuzzi e Toninho Tornado.

Com previsão de 95 episódios, A Fazenda 17 segue a fórmula de sucesso que combina convivência, estratégia e momentos polêmicos, mantendo o reality entre os programas mais comentados do país.