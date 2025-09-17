A Fazenda 17: Carol Lekker recebe sua primeira missão de infiltrada
Chamado ao closet, Carol fingiu problemas no fio do microfone enquanto lia o recado da produção na tela do cômodo
Em A Fazenda 17, os infiltrados continuam movimentando a sede do reality.
Na terça-feira (16), o DJ Matheus Martins não conseguiu cumprir sua missão e acabou perdendo R$ 5 mil do prêmio total de R$ 50 mil.
Sem saber do resultado do colega, a influenciadora Carol Lekker recebeu seu primeiro desafio na manhã desta quarta-feira (17).
Depois, saiu como se nada tivesse acontecido, ajustando o equipamento e se preparando para colocar o plano em prática.
Durante o almoço, a Miss Bumbum começou sua missão. O primeiro alvo foi Toninho Tornado, que chegou a oferecer parte de sua carne para ela:.
“Tu é fechamento, mesmo, gostei de ver, falei na brincadeira”, comentou Carol, mantendo a discrição necessária para não levantar suspeitas.
Em seguida, ela executou outra estratégia e se aproximou do almoço de Dudu Camargo e Luiz Mesquita, aproveitando para cumprir sua tarefa sem ser percebida.
Agora, a grande questão é: será que Carol conseguirá completar a missão e garantir o prêmio ou perderá R$ 5 mil, assim como Matheus?