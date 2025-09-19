Taylor Swift lançará filme secreto junto com novo álbum "The Life Of A Showgirl"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento misterioso nos cinemas marcará o lançamento de "Lifetime of a Showgirl" no mesmo fim de semana do 12º álbum da cantora, The Life of a Showgirl.

Taylor Swift já está deixando os fãs ansiosos para o fim de semana de 3 de outubro.

A cantora planeja lançar um filme secreto intitulado Lifetime of a Showgirl, conforme compartilhado pelo portal GameNexus, que deve coincidir com a chegada do seu 12º álbum de estúdio.

Os detalhes sobre o conteúdo do filme ainda não foram confirmados, mas fontes próximas afirmam que estará relacionado à nova produção.

A página oficial do Letterboxd, aplicativo para avaliação de filmes, também compartilhou uma publicação sobre um projeto secreto da cantora.

"Um evento teatral secreto da Taylor Swift ligado ao lançamento de 'The Life of a Showgirl' está chegando", escreveram na legenda.



Em 2023, Taylor quebrou recordes com The Eras Tour, seu filme de concerto que arrecadou US$ 180 milhões nas bilheterias domésticas e US$ 261 milhões mundialmente, tornando-se o filme de concerto de maior sucesso da história.

Agora, a loirinha volta a explorar os cinemas com este novo projeto misterioso.

O lançamento do filme ainda não foi confirmado oficialmente, mas é esperado para o mesmo fim de semana de lançamento do álbum nos Estados Unidos, competindo com Red Notice 2 de Dwayne Johnson e o relançamento de Avatar: O Caminho da Água.

Vale lembrar que a produção provavelmente deverá chegar alguns dias depois nos cinemas do Brasil, assim como aconteceu no filme da "The Eras Tour".

Além disso, Taylor anunciou uma aparição rara na televisão para promover o novo álbum e o filme, aumentando ainda mais a expectativa entre os fãs, também no dia 3 de outubro, no “Graham Norton Show”.

