fechar
Observatório da Tv | Notícia

Supercine – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 19/09/2025 às 8:20
Supercine – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado
Supercine – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Neste sábado (20), às 02h05, no Supercine, a TV Globo exibe o filme Predestinado – Arigó e o Espírito do Dr. Fritz.

Ficha Técnica:

Predestinado – Arigó e o Espírito do Dr. Fritz
Título Original: Predestinado – Arigó E O Espírito Do Dr. Fritz
País de Origem: Brasileira Ano de Produção: 2022
Diretor: Gustavo Fernández
Elenco: Danton Mello, James Faulkner, Juliana Paes
Classe: Drama

Sinopse:

Através do espírito do Dr. Fritz, médico alemão falecido durante a Primeira Guerra, José se tornou uma esperança de cura para milhões de pessoas.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Sessão de Sábado – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado
Filmes

Sessão de Sábado – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta sexta-feira
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta sexta-feira

Compartilhe

Tags