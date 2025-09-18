fechar
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta sexta-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 18/09/2025 às 8:27
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta sexta-feira
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta sexta-feira - Observatório da TV

Nesta sexta-feira (19), às 15 horas, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Robin Hood – A Origem.

Ficha Técnica:

Robin Hood – A Origem
Título Original: Robin Hood
País de Origem: Croata
Ano de Produção: 2018
Diretor: Otto Bathurst
Elenco: Ben Mendelsohn; Eve Hewson; Jamie Dornan; Jamie Foxx;Taron Egerton; Tim Minchin
Classe: Aventura, Ação

Sinopse:

Um cruzado endurecido pela batalha e um guerreiro mouro montam uma revolta contra a corrupta coroa inglesa em uma releitura estilizada e corajosa do clássico.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

