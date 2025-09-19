fechar
Sessão de Sábado – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 19/09/2025 às 8:12
Neste sábado (20), às 14h40, na Sessão de Sábado, a TV Globo exibe o filme Nanny McPhee – A Babá Encantada.

Ficha Técnica:

Nanny McPhee – A Babá Encantada
Título Original: Nanny McPhee
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2005
Diretor: Kirk Jones
Elenco: Angela Lansbury; Colin Firth; Kelly Macdonald; Thomas Sangster; Emma Thompson
Classe: Comédia

Sinopse:

Após perder a mãe de seus sete filhos, Cedric vive à base da pensão da tia Adelaide. Mas, para que continue recebendo, ele contrata uma babá fora do comum.

