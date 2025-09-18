fechar
Filmes | Notícia

'Truque de Mestre 3' ganha novo trailer; assista

A trupe de mágicos está de volta em mais um filme da franquia de sucesso! O longa vai estrear no dia 13 de novembro nos cinemas. Confira nova prévia

Por Marilia Pessoa Publicado em 18/09/2025 às 12:56
Filme Truque de Mestre
Filme Truque de Mestre - Divulgação

Truque de Mestre - O 3º Ato” teve um novo trailer divulgado nesta quinta-feira (18). A direção do longa é de Ruben Fleischer.

A prévia prepara os fãs para os novos truques e planos da sequência da franquia de sucesso.

Veja o trailer:

Qual é a história de Truque de Mestre 3?

Confira a sinopse inicial:

A história da trupe de mágicos conhecida como Quatro Cavaleiros continua na terceira parte da franquia, que apresentará novos personagens ao mundo, ao mesmo tempo que criará oportunidades para o elenco original reprisar seus papéis”.

O novo filme traz de volta os atores Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Mark Ruffalo, Morgan Freeman, Lizzy Caplan, Dave Franco, Daniel Radcliffe e Michael Caine.

O elenco também ganha reforços com as entradas de Justice Smith, Rosamund Pike, Ariana Greenblatt e Dominic Sessa.

O filme estreia no dia 13 de novembro nos cinemas.

