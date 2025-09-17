Jonas Brothers confirmam produção de ‘Camp Rock 3’; veja vídeos
Filmes estrelados pela banda e Demi Lovato fizeram muito sucesso e agora uma sequência está a caminho! A data de estreia ainda não foi revelada
Os Jonas Brothers confirmaram a produção de “Camp Rock 3”, aguardada sequência dos filmes musicais que estrelaram ao lado de Demi Lovato.
Os rumores do novo filme da franquia ganharam força após o vazamento de fotos de Joe, Kevin e Nick Jonas, além de Demi Lovato, em um set de gravações.
A confirmação veio através de um vídeo publicado por Joe Jonas nas suas redes sociais: "Bem-vindo de volta, Shane Gray", escreveu na legenda.
Confira:
close enough. welcome back shane gray pic.twitter.com/a0vdX2FC4r— J O E J O N A S (@joejonas) September 17, 2025
O perfil oficial dos Jonas Brothers também compartilhou um vídeo relacionado à sequência de Camp Rock. Veja abaixo:
Ao que tudo indica, “Camp Rock 3” está sendo filmado em Vancouver, no Canadá.
No primeiro "Camp Rock", a adolescente Mitchie Torres (Demi Lovato) sonha em ir para o famoso acampamento musical.
Sua mãe consegue um trabalho como cozinheira no local, e Mitchie ganha uma vaga. Lá, ela conhece o astro pop Shane Gray (Joe Jonas), que está em busca de novas inspirações.
Na sequência, a turma de Camp Rock precisa enfrentar o novo e luxuoso Camp Star.