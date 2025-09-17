Jonas Brothers confirmam produção de ‘Camp Rock 3’; veja vídeos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Filmes estrelados pela banda e Demi Lovato fizeram muito sucesso e agora uma sequência está a caminho! A data de estreia ainda não foi revelada

Clique aqui e escute a matéria

Os Jonas Brothers confirmaram a produção de “Camp Rock 3”, aguardada sequência dos filmes musicais que estrelaram ao lado de Demi Lovato.

Os rumores do novo filme da franquia ganharam força após o vazamento de fotos de Joe, Kevin e Nick Jonas, além de Demi Lovato, em um set de gravações.

A confirmação veio através de um vídeo publicado por Joe Jonas nas suas redes sociais: "Bem-vindo de volta, Shane Gray", escreveu na legenda.

Confira:

close enough. welcome back shane gray pic.twitter.com/a0vdX2FC4r — J O E J O N A S (@joejonas) September 17, 2025

O perfil oficial dos Jonas Brothers também compartilhou um vídeo relacionado à sequência de Camp Rock. Veja abaixo:

Ao que tudo indica, “Camp Rock 3” está sendo filmado em Vancouver, no Canadá.

No primeiro "Camp Rock", a adolescente Mitchie Torres (Demi Lovato) sonha em ir para o famoso acampamento musical.

Sua mãe consegue um trabalho como cozinheira no local, e Mitchie ganha uma vaga. Lá, ela conhece o astro pop Shane Gray (Joe Jonas), que está em busca de novas inspirações.

Na sequência, a turma de Camp Rock precisa enfrentar o novo e luxuoso Camp Star.