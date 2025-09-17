fechar
Filmes | Notícia

Jonas Brothers confirmam produção de ‘Camp Rock 3’; veja vídeos

Filmes estrelados pela banda e Demi Lovato fizeram muito sucesso e agora uma sequência está a caminho! A data de estreia ainda não foi revelada

Por Marilia Pessoa Publicado em 17/09/2025 às 16:13
Camp Rock
Camp Rock - Divulgação/Disney

Clique aqui e escute a matéria

Os Jonas Brothers confirmaram a produção de “Camp Rock 3”, aguardada sequência dos filmes musicais que estrelaram ao lado de Demi Lovato.

Os rumores do novo filme da franquia ganharam força após o vazamento de fotos de Joe, Kevin e Nick Jonas, além de Demi Lovato, em um set de gravações.

A confirmação veio através de um vídeo publicado por Joe Jonas nas suas redes sociais: "Bem-vindo de volta, Shane Gray", escreveu na legenda.

Confira:

O perfil oficial dos Jonas Brothers também compartilhou um vídeo relacionado à sequência de Camp Rock. Veja abaixo:

Ao que tudo indica, “Camp Rock 3” está sendo filmado em Vancouver, no Canadá.

No primeiro "Camp Rock", a adolescente Mitchie Torres (Demi Lovato) sonha em ir para o famoso acampamento musical.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Sua mãe consegue um trabalho como cozinheira no local, e Mitchie ganha uma vaga. Lá, ela conhece o astro pop Shane Gray (Joe Jonas), que está em busca de novas inspirações.

Na sequência, a turma de Camp Rock precisa enfrentar o novo e luxuoso Camp Star.

Leia Também

Leia também

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira
Anaconda: Remake com Selton Mello, Paul Rudd e Jack Black ganha primeiro trailer
Cinema

Anaconda: Remake com Selton Mello, Paul Rudd e Jack Black ganha primeiro trailer

Compartilhe

Tags