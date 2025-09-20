Virginia nega venda de ‘mansão shopping’ e diz que pretende aumentá-la

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com planos de alternar entre Goiânia e São Paulo, Virginia Fonseca busca uma residência em Alphaville. A influenciadora, porém, “não pretende vender a mansão onde mora com os filhos e a mãe”.

A assessoria de Virginia desmentiu os rumores de venda divulgados em redes sociais. A empresária, inclusive, “planeja ampliar o imóvel com novos quartos e áreas de lazer”.

A luxuosa mansão de Alphaville

A casa, construída por Virginia e Zé Felipe, foi finalizada em julho passado. Com a separação, “o sertanejo saiu e deixou o imóvel para a ex-mulher e os filhos”.

Com 7.000 metros quadrados, “o espaço tem elevador, cinema, estúdio, SPA e sistema automatizado com reconhecimento facial”. A mansão é comparada a um shopping center pelos fãs, “que acompanharam cada etapa da obra durante três anos”.

