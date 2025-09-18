Melhor amiga de Virginia Fonseca revela rotina de treinos e como lida com haters nas redes sociais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Duda Freire costuma viralizar com o corpo definido que exibe durante viagens que faz com a melhor amiga, a influenciadora digital e apresentadora Virginia Fonseca.

A influenciadora, de 20 anos, detalhou como funciona seus cuidados com o corpo, que é fruto de treinos e de uma alimentação regrada. “Sou apaixonada em treinar. Seguindo uma alimentação regrada, me sinto muito melhor para a disposição, no dia a dia, em tudo. Acostumei, no início é difícil, mas depois que acostuma…”, contou ela, em entrevista à revista Quem.

Para a melhor amiga de Virginia Fonseca, os exercícios físicos mudaram a forma como ela observa o corpo. “Para mim, [treinar] fica ligado para autoestima e, também, a saúde mental. Um liga o outro”, apontou.

Duda Freire, que possui mais de 2 milhões de seguidores, apontou, no entanto, ser alvo de comentários negativos e críticas, mas não se abala. “O povo sempre acha alguma coisa, mas, hoje em dia, eu não ligo. O que importa é a pessoa estar bem consigo mesma. Sei que as críticas, às vezes, vêm de uma pessoa que não tá bem com ela mesma, então é mais sobre ela do que sobre mim”, disse.

