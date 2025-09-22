fechar
Dudu Camargo entra na mira da Justiça e vira alvo em ação

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 22/09/2025 às 8:44
Dudu Camargo, que atualmente pode ser visto como um dos participante de A Fazenda 17, reality show da Record, entrou na mira da Justiça e pode ter seus bens bloqueados.

Segundo informações divulgadas pelo Splash, do UOL, o apresentador possui dívidas avaliadas em R$ 56 mil cobradas cobradas pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, cujo valor é referente ao IPVA de dois carros de luxo mantidos por ele em São Paulo.

O ex-contratado do SBT não paga os impostos referentes ao IPVA desde 2023, e após ser citado no processo, terá o prazo de cinco dias para quitar a dívida. Por se tratar de uma ordem de execução, o valor é cobrado sem a necessidade do aval de um juiz.

Caso a dívida não seja quitada, a Secretaria da Fazenda pode solicitar bloqueio de contas de Dudu Camargo, e seus bens podem ser penhorados após autorização da Justiça. Deste modo, premiações conquistadas pelo apresentador em A Fazenda podem ser retidas para a quitação do valor.

