Jornalista da Globo detona A Fazenda 17: ‘Não colou’
Clique aqui e escute a matéria
A colunista Anna Luiza Santiago, da coluna Play, do jornal O Globo, deu nota zero para um vacilo feito por Adriane Galisteu logo na estreia de A Fazenda 17, na última segunda-feira (15).
“Nota zero para um erro na estreia de A Fazenda 17 ligado a uma nova e importante dinâmica. Adriane Galisteu queria enganar os peões dizendo que só existe um infiltrado na sede (há dois), mas se enrolou: ‘O pessoal de casa já sabe quem são. Ela até corrigiu, porém, não colou”, disparou.
LEIA AGORA: Protagonista de Dona de Mim, Clara Moneke surge de biquíni e mostra corpinho
Porém, os internautas se incomodaram com as críticas da jornalista. “Que implicância com a Galisteu. Um erro tão pequeno que não ofuscou o carisma e a desenvoltura dela”, Essa é uma nota em que fica claro que a colunista do @colunaplay não assiste po*** nenhuma e só fica caçando motivos nestas pra justificar Nota 10 ou 0. Esse aí foi só um erro bobo da Galisteu que estava ao vivo e ela se consertou na hora”, dispararam.
Por falar em A Fazenda 17, muitos internautas se mostraram incomodados com a presença do apresentador Dudu Camargo. “Gente quando o Dudu Camargo vai parar de imitar o Silvio Santos Puta merda que coisa irritante!!”, “10 min de programa ja não aguento mais a entonação forçada desse Dudu Camargo falando”, foram alguns comentários.