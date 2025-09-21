Adriane Galisteu surge de biquíni e surpreende com bumbum redondinho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Adriane Galisteu, apresentadora da A Fazenda 17, chocou os seguidores na última sexta-feira (19). A loira compartilhou algumas fotos de biquíni sem alça, com barriga negativa e, de quebra, o bumbum redondinho ao lado do esposo, Alexandre Iódice.

“A beleza dela vai além”, “A Dri passa uma vibe tão boa de estar sempre feliz”, “Adriane Galisteu é dona de uma bela própria e incomparável”, “Sempre bela”, “Muito poderosa sempre”, “Maravilhosa”, “Simplesmente linda”, foram alguns comentários.

LEIA AGORA: No Estrela da Casa, Anitta confessa: ‘Eu não canto ao vivo em premiações’

Na última segunda-feira (15), Adriane Galisteu acabou cometendo uma gafe bem na estreia de A Fazenda 17, na Record. Ela havia comentado com o público que, na atual dinâmica, Carol Lekker e Matheus Martins seriam os infiltrados. Mas prometeu que para o pessoal do confinamento, só iria dizer que tinha apenas um. Contudo, acabou falando no plural e os participantes mataram a charada.

“Não esqueçam. O pessoal de casa já sabe quem são [os infilitrados]”, avisou a loira. “Ah, então são dois? São duas pessoas”, questionaram os participantes.“Eu falei errado. O pessoal já sabe quem é. O pessoal de casa já sabe quem é o infiltrado”, disse ela tentando amenizar a situação.

Adriane Galisteu e Alexandre Iódice. Foto: Reprodução/ Instagram

Adriane Galisteu. Foto: Reprodução/ Instagram

O post Adriane Galisteu surge de biquíni e surpreende com bumbum redondinho foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.