Adriane Galisteu surge de biquíni e surpreende com bumbum redondinho

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 21/09/2025 às 14:27
Adriane Galisteu, apresentadora da A Fazenda 17, chocou os seguidores na última sexta-feira (19). A loira compartilhou algumas fotos de biquíni sem alça, com barriga negativa e, de quebra, o bumbum redondinho ao lado do esposo, Alexandre Iódice.

“A beleza dela vai além”, “A Dri passa uma vibe tão boa de estar sempre feliz”, “Adriane Galisteu é dona de uma bela própria e incomparável”, “Sempre bela”, “Muito poderosa sempre”, “Maravilhosa”, “Simplesmente linda”, foram alguns comentários.

LEIA AGORA: No Estrela da Casa, Anitta confessa: ‘Eu não canto ao vivo em premiações’

Na última segunda-feira (15), Adriane Galisteu acabou cometendo uma gafe bem na estreia de A Fazenda 17, na Record. Ela havia comentado com o público que, na atual dinâmica, Carol Lekker e Matheus Martins seriam os infiltrados. Mas prometeu que para o pessoal do confinamento, só iria dizer que tinha apenas um. Contudo, acabou falando no plural e os participantes mataram a charada.

“Não esqueçam. O pessoal de casa já sabe quem são [os infilitrados]”, avisou a loira. “Ah, então são dois? São duas pessoas”, questionaram os participantes.“Eu falei errado. O pessoal já sabe quem é. O pessoal de casa já sabe quem é o infiltrado”, disse ela tentando amenizar a situação.

Adriane Galisteu e Alexandre Iódice. Foto: Reprodução/ Instagram
Adriane Galisteu. Foto: Reprodução/ Instagram

