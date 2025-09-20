Carolina Portaluppi se exibe de biquíni laranja em meio à natureza e encanta: “Deusa”
Carolina Portaluppi, filha do ex-jogador e técnico Renato Gaúcho, publicou novas fotos em suas redes sociais e impressionou os fãs ao exibir seu corpão sarado enquanto curtia um momento de lazer em meio à natureza.
Nos cliques, a influenciadora aparece toda plena usando um biquíni laranja que evidenciou ainda mais suas belas curvas. O plano de fundo da imagem ficou por conta de um cenário repleto de árvores. “Minhas melhores versões são em contato com a natureza”, disse Carol na legenda do post.
Carolina Portaluppi conquistou elogios
Diante da beleza exuberante da filha de Renato Gaúcho, fãs e amigos da musa ficaram encantados e rapidamente deixaram os elogios mais carinhosos para ela.
“Que beleza”, escreveu um rapaz. “Mulher mais linda”, elogiou outro seguidor. “Simplesmente maravilhosa”, comentou mais um admirador. “Deusa”, afirmou outro fã.