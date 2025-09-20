fechar
Carolina Portaluppi se exibe de biquíni laranja em meio à natureza e encanta: “Deusa”

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 20/09/2025 às 16:32
Carolina Portaluppi, filha do ex-jogador e técnico Renato Gaúcho, publicou novas fotos em suas redes sociais e impressionou os fãs ao exibir seu corpão sarado enquanto curtia um momento de lazer em meio à natureza.

Nos cliques, a influenciadora aparece toda plena usando um biquíni laranja que evidenciou ainda mais suas belas curvas. O plano de fundo da imagem ficou por conta de um cenário repleto de árvores. “Minhas melhores versões são em contato com a natureza”, disse Carol na legenda do post.

Carolina Portaluppi conquistou elogios

Diante da beleza exuberante da filha de Renato Gaúcho, fãs e amigos da musa ficaram encantados e rapidamente deixaram os elogios mais carinhosos para ela.

“Que beleza”, escreveu um rapaz. “Mulher mais linda”, elogiou outro seguidor. “Simplesmente maravilhosa”, comentou mais um admirador. “Deusa”, afirmou outro fã.

VEJA MAIS: Carolina Portaluppi deita na areia e fica com bumbum sujinho

