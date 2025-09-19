fechar
Lauana Prado surge de biquíni e exibe coxa musculosa

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 19/09/2025 às 7:06
Lauana Prado, cantora, apareceu de biquíni em vários stories, nesta quinta-feira (18). Em uma academia “improvisada”, a sertaneja mostrou a barriga trincada, coxas musculosas e algumas tatuagens no corpo.

Em alta na carreira, a cantora vibrou em ser indicada, na última quarta-feira (17), ao Grammy Latino, na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja.

LEIA AGORA: Protagonista de Dona de Mim, Clara Moneke surge de biquíni e mostra corpinho

“Poder fazer parte mais uma vez é muito gratificante. É a quinta vez consecutiva, com cinco produtos que eu sou apaixonada. Esse quinto produto é o Transcende, que me trouxe tantas alegrias neste ano”, disse em uma entrevista ao portal Terra.

“Ser uma mulher representando o gênero sertanejo, sem dúvidas, é revolucionário. Mais um ano em que tenho o privilégio e a oportunidade de estar ao lado de grandes artistas, como mulher, como cantora sertaneja, como representante das mulheres do interior. Tô muito feliz, vou lá celebrar mais uma vez essa conquista e espero trazer o prêmio”, concluiu.

