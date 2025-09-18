Protagonista de Dona de Mim, Clara Moneke surge de biquíni e mostra corpinho
Clique aqui e escute a matéria
Clara Moneke, a Leona de Dona de Mim, apareceu de biquíni de crochê, em um barco de luxo, curtindo o marzão do Rio de Janeiro. Com direito a carão, a global mostrou o corpo de ‘boneca’ e acumulou elogios.
“Infinitamente perfeita”, “Tal qual uma sereia”, “Deusa”, “Perfeita”, “Que beleza maravilhosa”, “Maravilhosa”, “A mulher é um luxo mesmo”, “Bela”, “Coisa linda”, “Deusa”, foram alguns comentários.
LEIA AGORA: Anitta dá resposta atravessada sobre mudança radical no rosto: ‘É da minha conta’
Para compor o visual de Leona, a atriz entregou que leva mais de seis horas para cuidar da manutenção de suas tranças. “Eu amo usar trança, pra mim, trançar os cabelos é muito mais do que só arrumar um cabelo ou um penteado, é um resgate ancestral”, disse a atriz ao Gshow.
“Sempre tive muitas questões com meu cabelo natural, as tranças me ajudam muito a não perder a minha identidade e me sentir confortável, me sentir bonita. Isso é coisa de negrona e eu amo, amo ser negrona, amo usar as tranças”, confessou.
O post Protagonista de Dona de Mim, Clara Moneke surge de biquíni e mostra corpinho foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.