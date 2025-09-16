fechar
De biquíni, Marina Sena dá um show de sensualidade e encanta os fãs

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 16/09/2025 às 18:33
A cantora Marina Sena chamou a atenção ao compartilhar um vídeo cheio de charme em seu perfil nas redes sociais. No registro, ela aparece usando apenas um biquíni, dublando sua própria música Lua Cheia, faixa que integra seu mais recente álbum, Coisas Naturais.

Na legenda, Marina citou um trecho da canção: “Cansei de fingir: eu me rendo, eu adoro”, complementando a vibe descontraída e confiante do vídeo.

O post rapidamente conquistou uma enxurrada de elogios dos fãs. “Você é pura luz e talento”, comentou uma seguidora. “Marina, você arrasa demais! Sensualidade e autenticidade em dose dupla”, escreveu outro. “Essa mulher é um fenômeno, que presença!”, destacou mais um admirador.

Com seu estilo natural e marcante, Marina Sena mostrou que domina não só a música, mas também a arte de encantar seu público com carisma e beleza.

Marina Sena (Foto: Reprodução/Instagram)

