fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Mell Muzzillo, atriz de Três Graças, arrasa com biquíni azul estiloso enquanto aproveita banho de sol à beira da piscina

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 17/09/2025 às 18:43
Mell Muzzillo, atriz de Três Graças, arrasa com biquíni azul estiloso enquanto aproveita banho de sol à beira da piscina
Mell Muzzillo, atriz de Três Graças, arrasa com biquíni azul estiloso enquanto aproveita banho de sol à beira da piscina - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Mell Muzzillo, atriz de Três Graças, aproveitou esta quarta-feira (17) para curtir um dia de piscina e renovar o bronzeado. Aos 20 anos, a atriz compartilhou um álbum de fotos no Instagram mostrando seu visual descontraído e estiloso, com um biquíni fio-dental azul que destacou sua pele bronzeada. “Já sentindo o cheirinho do verão”, escreveu Mell na legenda, recebendo uma chuva de elogios dos seguidores.

“Você parece uma miragem”, comentou uma fã. “A mulher é bonita demais da conta”, disse outro internauta, enquanto um terceiro refletiu: “Consigo nem mensurar o quão perfeita essa mulher é”.

Depois do sucesso como Ritinha em Renascer, Mell retorna à TV na novela das 21h da Globo, Três Graças, interpretando Maggye, filha adotiva dos personagens de Miguel Falabella e Samuel de Assis. Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz falou sobre a empolgação com o novo papel: “Minha personagem é bem diferente da Ritinha. Acho que vou conseguir mostrar um outro lado, uma versatilidade. Estou muito animada.”

Sobre Maggye, Mell explicou: “Ela é muito meiga, sensível e romântica, pensa com o coração e dá às pessoas o que recebeu dos pais. É culta, bem resolvida e vive numa sociedade de classe média alta. Seu estilo, até no figurino, é muito romântico.”

A atriz também elogiou a sintonia com o elenco: “Nosso núcleo se sintonizou muito rápido. Me entendi com o Falabella, Samuel e Daphne Bozaski, que faz minha prima Lucy, a vilãzinha. Ter uma galera com energia boa ao nosso redor facilita tudo.”

Além da novela, Mell volta a contracenar com Marcos Palmeira, com quem trabalhou em Renascer e filmou recentemente o longa Sedução, estrelado e codirigido por ele.

O post Mell Muzzillo, atriz de Três Graças, arrasa com biquíni azul estiloso enquanto aproveita banho de sol à beira da piscina foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

De biquíni, Marina Sena dá um show de sensualidade e encanta os fãs
Famosas de biquíni

De biquíni, Marina Sena dá um show de sensualidade e encanta os fãs
Mel Maia surge de biquíni fio-dental e mostra marquinha em local ousado
Famosas de biquíni

Mel Maia surge de biquíni fio-dental e mostra marquinha em local ousado

Compartilhe

Tags