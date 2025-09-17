Mell Muzzillo, atriz de Três Graças, arrasa com biquíni azul estiloso enquanto aproveita banho de sol à beira da piscina

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mell Muzzillo, atriz de Três Graças, aproveitou esta quarta-feira (17) para curtir um dia de piscina e renovar o bronzeado. Aos 20 anos, a atriz compartilhou um álbum de fotos no Instagram mostrando seu visual descontraído e estiloso, com um biquíni fio-dental azul que destacou sua pele bronzeada. “Já sentindo o cheirinho do verão”, escreveu Mell na legenda, recebendo uma chuva de elogios dos seguidores.

“Você parece uma miragem”, comentou uma fã. “A mulher é bonita demais da conta”, disse outro internauta, enquanto um terceiro refletiu: “Consigo nem mensurar o quão perfeita essa mulher é”.

Depois do sucesso como Ritinha em Renascer, Mell retorna à TV na novela das 21h da Globo, Três Graças, interpretando Maggye, filha adotiva dos personagens de Miguel Falabella e Samuel de Assis. Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz falou sobre a empolgação com o novo papel: “Minha personagem é bem diferente da Ritinha. Acho que vou conseguir mostrar um outro lado, uma versatilidade. Estou muito animada.”

Sobre Maggye, Mell explicou: “Ela é muito meiga, sensível e romântica, pensa com o coração e dá às pessoas o que recebeu dos pais. É culta, bem resolvida e vive numa sociedade de classe média alta. Seu estilo, até no figurino, é muito romântico.”

A atriz também elogiou a sintonia com o elenco: “Nosso núcleo se sintonizou muito rápido. Me entendi com o Falabella, Samuel e Daphne Bozaski, que faz minha prima Lucy, a vilãzinha. Ter uma galera com energia boa ao nosso redor facilita tudo.”

Além da novela, Mell volta a contracenar com Marcos Palmeira, com quem trabalhou em Renascer e filmou recentemente o longa Sedução, estrelado e codirigido por ele.

