Mel Maia surge de biquíni fio-dental e mostra marquinha em local ousado

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 16/09/2025 às 22:55
Mel Maia, atriz, nesta terça-feira (16), no storie, compartilhou uma foto preto e branco, de biquíni fio-dental e blusinha de renda. A beldade ainda deixou à mostra uma saliente marquinha na virilha.

Recentemente, a atriz confessou que aplicou botox nas axilas. Ela comentou, em seu perfil na rede social, que sempre teve muita intensidade de suor na região.

“Desde que eu me conheço por gente, eu suo muito pelas axilas. Podia estar um frio de -15 graus, que eu continuava suando, mas a doutora finalmente me salvou realizando botox nas minhas axilas. Não dói nada”, explicou.

Afastada das novelas, Mel Maia está mergulhada nas gravações do seu novo filme, Ataque ao Metrô, que conta com um grande elenco, como Mateus Solano, Marcelo Serrado e Letícia Spiller.

