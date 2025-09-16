Mel Maia surge de biquíni fio-dental e mostra marquinha em local ousado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Mel Maia, atriz, nesta terça-feira (16), no storie, compartilhou uma foto preto e branco, de biquíni fio-dental e blusinha de renda. A beldade ainda deixou à mostra uma saliente marquinha na virilha.

Recentemente, a atriz confessou que aplicou botox nas axilas. Ela comentou, em seu perfil na rede social, que sempre teve muita intensidade de suor na região.

LEIA AGORA: Web se irrita com Dudu Camargo em A Fazenda 17: ‘Não aguento mais’

“Desde que eu me conheço por gente, eu suo muito pelas axilas. Podia estar um frio de -15 graus, que eu continuava suando, mas a doutora finalmente me salvou realizando botox nas minhas axilas. Não dói nada”, explicou.

Afastada das novelas, Mel Maia está mergulhada nas gravações do seu novo filme, Ataque ao Metrô, que conta com um grande elenco, como Mateus Solano, Marcelo Serrado e Letícia Spiller.

Mel Maia. Foto: Reprodução/ Instagram

O post Mel Maia surge de biquíni fio-dental e mostra marquinha em local ousado foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.