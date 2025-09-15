Simaria posa de biquíni no quintal e empolga com empinadinha: “Vamos aproveitar”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A cantora Simaria aproveitou o fim de semana com muito estilo! Através do X (antigo Twitter), a irmã de Simone Mendes dividiu com os fãs, um clique em que aparece de biquíni no quintal, deixando em destaque toda a sua beleza e sensualidade.

Na foto, a artista posou em pé no quintal, dando uma empinadinha no bumbum e ficando na ponta dos pés. Além da peça estilosa, ela complementou seu look com um óculos de sol moderno.

“Vamos aproveitar”

Na legenda da publicação, Simaria mostrou-se bastante animada para curtir o fim de semana: “Vamos aproveitar o final de semana”, escreveu ela.

Já nos comentários da foto, quem ficou empolgado foram os inúmeros fãs e admiradores da musa. Em uma rápida analisada nas mensagens, é possível ver a enxurrada de elogios que a cantora recebeu.

“Que o dia seja tão perfeito quanto você”, declarou um rapaz. “Uma Deusa de mulher”, elogiou outro. “Sempre muito linda e estilosa. Você arrasa tanto mulher!”, afirmou uma seguidora.

Simaria de biquíni no quintal (Foto: Reprodução/X)

