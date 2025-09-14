fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Gabi Martins surge de biquíni em selfie e exibe decote saliente

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 14/09/2025 às 10:22
Gabi Martins surge de biquíni em selfie e exibe decote saliente
Gabi Martins surge de biquíni em selfie e exibe decote saliente - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Gabi Martins, cantora, compartilhou inúmeras fotos aleatórias em seu perfil na rede social. Em um dos registros, a sertaneja surgiu de biquíni laranja e chapéu de cowboy. Os elogios foram inevitáveis.

“Belíssima”, “Perfeita é ela”, “Gata demais”, “Pegou a beleza toda do mundo”, “Maravilhosa”, “Ela é surreal de perfeita”, “Uma das mulheres mais lindas desse Brasil”, “Sempre linda”, “Linda demais”, “Um espetáculo de mulher”, “O cara zera na vida com uma mulher dessa”, foram alguns comentários.

LEIA AGORA: Mariah Carey é tietada em hotel luxo em São Paulo e exibe visual diferente

Recentemente, Gabi apareceu aos prantos na rede social. Ela revelou que se encontra em um período árduo de amadurecimento.

“Hoje entendo que se sentir sozinha também é liberdade, que evoluir é um caminho solitário, mas necessário, e que viver de verdade é deixar que a vida ensine, sem pressa, sem máscara, com alma e intensidade. Sou muito grata por tudo o que vivi porque me fez ser a mulher que sou hoje, forte e intensa, 100% intensa. Prazer, Gabriela“, disse.

Gabi Martins. Foto: Reprodução/ Instagram

O post Gabi Martins surge de biquíni em selfie e exibe decote saliente foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Geisy Arruda renova o bronzeado de biquíni vermelho e dá zoom nas marquinhas
Famosas de biquíni

Geisy Arruda renova o bronzeado de biquíni vermelho e dá zoom nas marquinhas
Yasmin Brunet posta fotos de biquíni curtindo ilha paradisíaca e exibe corpo bronzeado
Famosas de biquíni

Yasmin Brunet posta fotos de biquíni curtindo ilha paradisíaca e exibe corpo bronzeado

Compartilhe

Tags