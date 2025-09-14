Gabi Martins surge de biquíni em selfie e exibe decote saliente
Gabi Martins, cantora, compartilhou inúmeras fotos aleatórias em seu perfil na rede social. Em um dos registros, a sertaneja surgiu de biquíni laranja e chapéu de cowboy. Os elogios foram inevitáveis.
“Belíssima”, “Perfeita é ela”, “Gata demais”, “Pegou a beleza toda do mundo”, “Maravilhosa”, “Ela é surreal de perfeita”, “Uma das mulheres mais lindas desse Brasil”, “Sempre linda”, “Linda demais”, “Um espetáculo de mulher”, “O cara zera na vida com uma mulher dessa”, foram alguns comentários.
Recentemente, Gabi apareceu aos prantos na rede social. Ela revelou que se encontra em um período árduo de amadurecimento.
“Hoje entendo que se sentir sozinha também é liberdade, que evoluir é um caminho solitário, mas necessário, e que viver de verdade é deixar que a vida ensine, sem pressa, sem máscara, com alma e intensidade. Sou muito grata por tudo o que vivi porque me fez ser a mulher que sou hoje, forte e intensa, 100% intensa. Prazer, Gabriela“, disse.
