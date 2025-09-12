Geisy Arruda renova o bronzeado de biquíni vermelho e dá zoom nas marquinhas
Nos últimos dias, Geisy Arruda esteve curtindo dias de sol no Rio de Janeiro e fez questão de compartilhar os registros do momento de lazer em suas redes sociais. A influenciadora aproveitou para renovar o bronzeado nas praias cariocas e chamou atenção ao exibir suas curvas poderosas.
“Vamos amor. Vamos curtir, bora pra beira do mar. Vamos pra onde está fazendo mais calor. E ninguém pode nos achar…”, comentou ela em uma postagem no Instagram.
Já no Twitter, para divulgar seu perfil de conteúdos adultos, Geisy Arruda compartilhou alguns cliques pra lá de ousados usando a mesma peça vermelha. A musa, entretanto, deu zoom nas marquinhas e mostrou aos fãs como sua pele estava bronzeadíssima.
Não demorou muito e a famosa foi cercada por muitos elogios: “Toda linda e bronzeada”, “Uma foto mais linda que a outra”, “Você arrasa sempre Geisy”, “Uma Deusa de mulher”, foram algumas reações.