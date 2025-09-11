Yasmin Brunet posta fotos de biquíni curtindo ilha paradisíaca e exibe corpo bronzeado
Yasmin Brunet, de 37 anos, arrancou suspiros nesta quinta-feira (11) ao compartilhar fotos feitas em uma ilha paradisíaca. A modelo apareceu com diferentes biquínis, exibindo barriga chapada e corpo bronzeado enquanto curtia o sol. Entre selfies e cliques diante do espelho, Yasmin esbanjou estilo e confiança.
Nos comentários, os fãs se mostraram animados: “Deusa no paraíso”, “Que corpo incrível”, “A sereia voltou para casa”, “Shape impecável”, “Cintura de tirar o fôlego” e “Simplesmente perfeita”.
Recentemente, Yasmin também compartilhou outras fotos de biquíni no Instagram. Além dos elogios, ela recebeu mensagens sobre seu físico. Um seguidor alertou: “Percentual de gordura muito baixo é tão prejudicial quanto o alto. Tu é gata, Yasmin, não precisa dessa magreza”. A modelo respondeu com bom humor: “Concordo, mas graças a Deus o meu não está”.
