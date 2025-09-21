Lucas Guimarães expõe mensagens íntimas de Carlinhos Maia e provoca atual do humorista: "Saudade"
Prints revelados mostram Carlinhos admitindo saudade do ex-marido, mesmo estando em outro relacionamento, e Lucas dispara indireta afiada.
No último sábado (20), Lucas Guimarães surpreendeu seguidores ao compartilhar em seus stories uma troca de mensagens com Carlinhos Maia.
Nos prints, o humorista deixou claro que ainda sente falta do ex-marido, mesmo já vivendo um novo romance. Lucas, apresentador do SBT, não deixou barato e aproveitou para mandar uma indireta ao atual namorado do criador de conteúdo.
O desabafo de Carlinhos
Na mensagem exposta, Carlinhos admitiu que, apesar de estar acompanhado, o pensamento ainda estava no antigo parceiro:
“Preto, tô com tanta saudade, saudade só Deus sabe. Hoje eu estava abraçado com ele, mexendo no cabelo dele, e adormeci achando que era você. Foi uma sensação tão estranha. É triste ao mesmo tempo. Não consigo dormir com outra pessoa”.
E não parou por aí! As indiretas seguiram nos stories do apresentador:
Resposta de Lucas
A reação de Lucas foi imediata. Ele publicou a mensagem e escreveu: “Só avisando pro boy aí que meu ex dormiu pensando em mim. Sou inesquecível mesmo”.
Antes da polêmica, Lucas já havia se emocionado ao comentar sua recente viagem à Grécia. Segundo ele, a experiência foi essencial para um novo ciclo em sua vida. “A viagem foi necessária para minha liberdade e independência. Me trouxe maturidade e segurança que talvez faltavam em mim. Foi uma viagem em que me descobri”, contou.
Enquanto isso, Carlinhos Maia tem aparecido em clima de paixão ao lado de João Also. O casal foi visto em passeios pela Praia dos Marceneiros e em restaurantes de Maceió, sem se preocupar em manter discrição.