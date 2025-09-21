fechar
Celebridades |

Lucas Guimarães expõe mensagens íntimas de Carlinhos Maia e provoca atual do humorista: "Saudade"

Prints revelados mostram Carlinhos admitindo saudade do ex-marido, mesmo estando em outro relacionamento, e Lucas dispara indireta afiada.

Por Bianca Tavares Publicado em 21/09/2025 às 8:02
Imagem de Lucas Guimarães e Carlinhos Maia
Imagem de Lucas Guimarães e Carlinhos Maia - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

No último sábado (20), Lucas Guimarães surpreendeu seguidores ao compartilhar em seus stories uma troca de mensagens com Carlinhos Maia.

Nos prints, o humorista deixou claro que ainda sente falta do ex-marido, mesmo já vivendo um novo romance. Lucas, apresentador do SBT, não deixou barato e aproveitou para mandar uma indireta ao atual namorado do criador de conteúdo.

O desabafo de Carlinhos

Na mensagem exposta, Carlinhos admitiu que, apesar de estar acompanhado, o pensamento ainda estava no antigo parceiro:

Leia Também

“Preto, tô com tanta saudade, saudade só Deus sabe. Hoje eu estava abraçado com ele, mexendo no cabelo dele, e adormeci achando que era você. Foi uma sensação tão estranha. É triste ao mesmo tempo. Não consigo dormir com outra pessoa”.

E não parou por aí! As indiretas seguiram nos stories do apresentador:

Reprodução/Instagram
Imagem dos stories de Lucas Guimarães - Reprodução/Instagram
Resposta de Lucas

A reação de Lucas foi imediata. Ele publicou a mensagem e escreveu: “Só avisando pro boy aí que meu ex dormiu pensando em mim. Sou inesquecível mesmo”.

Antes da polêmica, Lucas já havia se emocionado ao comentar sua recente viagem à Grécia. Segundo ele, a experiência foi essencial para um novo ciclo em sua vida. “A viagem foi necessária para minha liberdade e independência. Me trouxe maturidade e segurança que talvez faltavam em mim. Foi uma viagem em que me descobri”, contou.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Enquanto isso, Carlinhos Maia tem aparecido em clima de paixão ao lado de João Also. O casal foi visto em passeios pela Praia dos Marceneiros e em restaurantes de Maceió, sem se preocupar em manter discrição.

Leia também

Virginia Fonseca é coroada Rainha de Bateria da Grande Rio e assume posto de Paolla Oliveira
Celebridades

Virginia Fonseca é coroada Rainha de Bateria da Grande Rio e assume posto de Paolla Oliveira
Fernanda Lima abre o jogo sobre casamento com Rodrigo Hilbert e fala em independência
Celebridades

Fernanda Lima abre o jogo sobre casamento com Rodrigo Hilbert e fala em independência

Compartilhe

Tags