K-Drama Day 2025 no Viki: séries grátis, prêmios e encontros com celebridades

Entre 26 e 30 de setembro, fãs poderão assistir dramas de sucesso sem pagar, participar de sorteios exclusivos e conferir entrevistas inéditas.

Por Bianca Tavares Publicado em 22/09/2025 às 9:43
Imagem dos doramas "Meu Querido Nemesis" e "Lovely Runner"
Imagem dos doramas "Meu Querido Nemesis" e "Lovely Runner" - Reprodução/Viki

O Rakuten Viki confirmou que o K-Drama Day volta em 2025 para sua terceira edição, celebrando o fenômeno global dos doramas e aproximando ainda mais os fãs da Coreia.

Entre os dias 26 e 30 de setembro, dez produções queridinhas do público estarão liberadas gratuitamente, incluindo “Renascendo Rico”, com Song Joong Ki, a fantasia romântica “Adorável Corredora”, estrelada por Byeon Woo Seok, e a comédia “Meu querido nemesis”, com Mun Ka Young, conhecida pelo hit “Beleza Verdadeira”.

Continue lendo para descobrir a programação completa!

Conteúdo exclusivo e programação especial

Além do acesso gratuito, o evento trará uma agenda recheada: prêmios como fotos Polaroid autografadas de artistas de doramas, chaveiros colecionáveis e assinaturas do Viki Pass Plus.

Haverá ainda concursos e promoções em parceria com Everlane, que dará 20% de desconto em peças de moda vistas nos dramas, e a WEBTOON, que distribuirá moedas digitais para leitura de histórias que inspiraram adaptações famosas.

“Os K-dramas unem as pessoas, e o evento deste ano celebra o incrível impacto que o gênero teve no entretenimento global”, disse Sam Wu, CEO do Rakuten Viki. “O K-Drama Day é o nosso momento não apenas para destacar o apelo global dos K-dramas, mas também para homenagear os contadores de histórias que trazem magia para a tela e os fãs que fazem dos K-dramas um fenômeno cultural tão grande.”

Outro destaque são os conteúdos de bastidores em parceria com a CJ ENM. Os fãs poderão assistir a uma entrevista em vídeo com Lee Soo Hyun, diretor de “Meu querido nemesis”, e participar de uma sessão de perguntas no Reddit com Park Seung Woo, diretor de “A cidade e a lei”.

Participações especiais e conexão com fãs

O DIVE Studios dedicará um episódio do podcast Get Real, apresentado por Ashley Choi, Peniel (BTOB) e Junny, com Eric Nam como convidado especial, para debater o alcance mundial dos K-dramas. Alguns sortudos ainda terão a chance de conversar virtualmente com Heo Nam Joon, ator do próximo drama “A Hundred Memories”.

O evento contará também com uma entrevista exclusiva com as integrantes do grupo feminino H1-KEY, que vão revelar seus doramas favoritos disponíveis na coletânea comemorativa.

Doramas liberados de graça

Durante os cinco dias, estarão acessíveis sem custo alguns dos títulos mais queridos do Viki, como:

Meu querido nemesis

Meu Secretário Perfeito

Grupo de Estudos

O preço do silêncio - 2ª temporada

Renascer da Juventude

A Bruxa

Fitness na academia e no amor

Mulher forte, Do Bong Soon

Adorável Corredora

Renascendo Rico

O Viki pode ser assistido gratuitamente com anúncios ou sem interrupções por meio dos planos Viki Pass Standard e Plus, disponíveis em celulares, desktops, smart TVs e dispositivos de streaming.

