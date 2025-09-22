Globo investe em nomes polêmicos para o BBB 26; saiba quais!
A Globo já deu start na produção do Big Brother Brasil 26, que tem estreia confirmada para o mês de Janeiro. E, o time ‘camarote’ segue mantido na atração, com alguns nomes já sendo sondados pela equipe do reality show.
De acordo com informações do jornal Folha de São Paulo, 15 nomes estão no radar da emissora e desses, quatro nomes de peso serão convidados nos próximos dias para uma conversa: MC Carol, Simaria, o ator Lucas Leto e a atriz Klara Castanho.
Diferente do que se especulou, a Globo não cogitou acabar com o camarote, pelo menos neste primeiro momento. A emissora acredita que o time ajuda a engajar o programa nas redes sociais e agrada bastante o mercado publicitário.
Se nada mudar nos próximos meses, a Globo quer promover um grande lançamento para o BBB 26 e apresentar nomes de peso no ‘Big Day’, que acontece em Janeiro.
