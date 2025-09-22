PSG e Real Madrid não vão à cerimônia da Bola de Ouro 2025? Entenda a polêmica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Real Madrid se envolveu em polêmica no ano passado: Vini Jr. foi descartado às vésperas da premiação e o clube não participou da cerimônia.

O Paris Saint-Germain não terá elenco completo na cerimônia da Bola de Ouro 2025. A ausência está ligada ao adiamento do clássico contra o Olympique de Marselha, que deveria ter sido disputado no domingo (21), mas foi suspenso por conta de uma forte tempestade.

Pelo regulamento da Ligue 1, partidas adiadas precisam ser realizadas no dia seguinte, o que forçou o clube francês a manter foco total na preparação.

Com isso, nomes como Vitinha, Hakimi, Fabián Ruiz, Nuno Mendes, Kvaratskhelia e o técnico Luis Enrique, indicado ao Prêmio Cruyff de melhor treinador, não estarão em Paris.

Entre as exceções, aparecem jogadores lesionados que não foram relacionados para o duelo, como Ousmane Dembélé (cotado ao prêmio de melhor jogador), Zaïre-Emery, Doué e João Neves.

Real Madrid mantém boicote

Já o Real Madrid repete a postura adotada em 2024 e decidiu não enviar representantes ao evento, em forma de boicote.

O clube espanhol ainda se sente desrespeitado pela forma como a organização da premiação tratou a candidatura de Vinícius Júnior no ano passado, quando o brasileiro foi descartado às vésperas da cerimônia.

O troféu acabou ficando com Rodri, do Manchester City, decisão que gerou forte insatisfação em Madri.

Na ocasião, a diretoria merengue afirmou que “não iria onde não é respeitada”, discurso que permanece vigente nesta temporada.

Assim, nem dirigentes nem atletas da equipe masculina marcarão presença em Paris. Isso inclui jogadores de destaque como Vini Jr., Mbappé e Bellingham, além de Huijsen (indicado ao Troféu Kopa) e Courtois (concorrente ao Troféu Yashin).

Atletas do futebol feminino garantem presença na premiação

Apesar da ausência em massa, o Real Madrid autorizou suas atletas do futebol feminino a comparecer.

Caroline Weir, que disputa o prêmio de melhor jogadora do mundo, e Linda Caicedo, indicada ao Troféu Kopa na categoria feminina, devem ser as únicas representantes do clube espanhol na cerimônia realizada no Théâtre du Châtelet.