Bola de Ouro 2025: Descubra quando será anunciado o top 3 melhores jogadores do ano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A maior premiação individual do futebol contará com novos protagonistas este ano, reunindo tanto jogadores experientes quanto jovens talentos.

A lista oficial dos indicados à Bola de Ouro 2025, que reconhece os principais nomes da temporada 2024/25, foi divulgada no dia 7 de agosto pela revista France Football.

A cerimônia de premiação está marcada para o dia 22 de setembro e será realizada no prestigioso Théâtre du Châtelet, em Paris. O horário do evento ainda não foi confirmado.

Ainda não conhecemos os três grandes finalistas da competição, mas já podemos ter uma ideia com base nos feitos e conquistas dos principais jogadores ao longo da temporada.

Quando será divulgado o top 3?

Os três melhores jogadores da temporada 2024/25 serão divulgados durante a grande premiação, que acontecerá no dia 22 de setembro, ao longo da cerimônia.

De acordo com pesquisas recentes e sites especializados, os favoritos a receber a premiação deste ano são: Dembélé, Lamine Yamal, Raphinha e Salah.

Veja os indicados na Bola de Ouro 2025

Melhor jogador

Vini Jr. (Real Madrid)

Raphinha (Barcelona)

Dembélé (PSG)

Donnarumma (PSG)

Bellingham (Real Madrid)

Doué (PSG)

Dumfries (Inter de Milão)

Guirassy (Borussia Dortmund)

Haaland (Manchester City)

Gyökeres(Sporting/Arsenal)

Hakimi (PSG)

Harry Kane (Bayern de Munique)

Kvaratskhelia (PSG)

Lewandowski (Barcelona)

Mac Allister (Liverpool)

Lautaro Matinez (Inter de Milão)

Mctominay (Napoli)

Mbappé (Real Madrid)

Nuno Mendes (PSG)

João Neves (PSG)

Pedri (Barcelona)

Cole Palmer (Chelsea)

Michael Olise (Bayern de Munique)

Declan Rice (Arsenal)

Fabian Ruiz (PSG)

Van Dijk (Liverpool)

Salah (Liverpool)

Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool)

Vitinha (PSG)

Lamine Yamal (Barcelona)

Ficha Técnica – Bola de Ouro 2025