Bola de Ouro 2025: Descubra quando será anunciado o top 3 melhores jogadores do ano
A maior premiação individual do futebol contará com novos protagonistas este ano, reunindo tanto jogadores experientes quanto jovens talentos.
A lista oficial dos indicados à Bola de Ouro 2025, que reconhece os principais nomes da temporada 2024/25, foi divulgada no dia 7 de agosto pela revista France Football.
A cerimônia de premiação está marcada para o dia 22 de setembro e será realizada no prestigioso Théâtre du Châtelet, em Paris. O horário do evento ainda não foi confirmado.
Ainda não conhecemos os três grandes finalistas da competição, mas já podemos ter uma ideia com base nos feitos e conquistas dos principais jogadores ao longo da temporada.
Quando será divulgado o top 3?
Os três melhores jogadores da temporada 2024/25 serão divulgados durante a grande premiação, que acontecerá no dia 22 de setembro, ao longo da cerimônia.
De acordo com pesquisas recentes e sites especializados, os favoritos a receber a premiação deste ano são: Dembélé, Lamine Yamal, Raphinha e Salah.
Veja os indicados na Bola de Ouro 2025
Melhor jogador
- Vini Jr. (Real Madrid)
- Raphinha (Barcelona)
- Dembélé (PSG)
- Donnarumma (PSG)
- Bellingham (Real Madrid)
- Doué (PSG)
- Dumfries (Inter de Milão)
- Guirassy (Borussia Dortmund)
- Haaland (Manchester City)
- Gyökeres(Sporting/Arsenal)
- Hakimi (PSG)
- Harry Kane (Bayern de Munique)
- Kvaratskhelia (PSG)
- Lewandowski (Barcelona)
- Mac Allister (Liverpool)
- Lautaro Matinez (Inter de Milão)
- Mctominay (Napoli)
- Mbappé (Real Madrid)
- Nuno Mendes (PSG)
- João Neves (PSG)
- Pedri (Barcelona)
- Cole Palmer (Chelsea)
- Michael Olise (Bayern de Munique)
- Declan Rice (Arsenal)
- Fabian Ruiz (PSG)
- Van Dijk (Liverpool)
- Salah (Liverpool)
- Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool)
- Vitinha (PSG)
- Lamine Yamal (Barcelona)
Ficha Técnica – Bola de Ouro 2025
- Data da cerimônia: 22 de setembro de 2025
- Local: Théâtre du Châtelet, Paris
- Período de avaliação: 1º de agosto de 2024 a 31 de julho de 2025