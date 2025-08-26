fechar
Futebol | Notícia

Bola de Ouro 2025: Descubra quando será anunciado o top 3 melhores jogadores do ano

A maior premiação individual do futebol contará com novos protagonistas este ano, reunindo tanto jogadores experientes quanto jovens talentos.

Por João Victor Tavares Publicado em 26/08/2025 às 16:58
Imagem da Bola de Ouro
Imagem da Bola de Ouro - Divulgação/Twitter/France Football

A lista oficial dos indicados à Bola de Ouro 2025, que reconhece os principais nomes da temporada 2024/25, foi divulgada no dia 7 de agosto pela revista France Football.

A cerimônia de premiação está marcada para o dia 22 de setembro e será realizada no prestigioso Théâtre du Châtelet, em Paris. O horário do evento ainda não foi confirmado.

Ainda não conhecemos os três grandes finalistas da competição, mas já podemos ter uma ideia com base nos feitos e conquistas dos principais jogadores ao longo da temporada.

Quando será divulgado o top 3?

Os três melhores jogadores da temporada 2024/25 serão divulgados durante a grande premiação, que acontecerá no dia 22 de setembro, ao longo da cerimônia.

De acordo com pesquisas recentes e sites especializados, os favoritos a receber a premiação deste ano são: Dembélé, Lamine Yamal, Raphinha e Salah.

Veja os indicados na Bola de Ouro 2025

Melhor jogador

  • Vini Jr. (Real Madrid)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Dembélé (PSG)
  • Donnarumma (PSG)
  • Bellingham (Real Madrid)
  • Doué (PSG)
  • Dumfries (Inter de Milão)
  • Guirassy (Borussia Dortmund)
  • Haaland (Manchester City)
  • Gyökeres(Sporting/Arsenal)
  • Hakimi (PSG)
  • Harry Kane (Bayern de Munique)
  • Kvaratskhelia (PSG)
  • Lewandowski (Barcelona)
  • Mac Allister (Liverpool)
  • Lautaro Matinez (Inter de Milão)
  • Mctominay (Napoli)
  • Mbappé (Real Madrid)
  • Nuno Mendes (PSG)
  • João Neves (PSG)
  • Pedri (Barcelona)
  • Cole Palmer (Chelsea)
  • Michael Olise (Bayern de Munique)
  • Declan Rice (Arsenal)
  • Fabian Ruiz (PSG)
  • Van Dijk (Liverpool)
  • Salah (Liverpool)
  • Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool)
  • Vitinha (PSG)
  • Lamine Yamal (Barcelona)

Ficha Técnica – Bola de Ouro 2025

  • Data da cerimônia: 22 de setembro de 2025
  • Local: Théâtre du Châtelet, Paris
  • Período de avaliação: 1º de agosto de 2024 a 31 de julho de 2025

