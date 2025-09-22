Cerimônia da Bola de Ouro 2025: onde assistir e horário
Vini Jr. e Raphinha estão entre os concorrentes ao prêmio de melhor jogador, representando o Brasil na principal premiação individual do futebol.
A 69ª edição da Bola de Ouro acontece nesta segunda-feira, às 16h (de Brasília), no Théâtre du Châtelet, em Paris. O evento da revista France Football traz como novidade a igualdade de categorias entre homens e mulheres em todos os prêmios.
Vini Jr. e Raphinha estão entre os concorrentes ao melhor jogador, enquanto Marta e Amanda Gutierres representam o Brasil no feminino. A escolha dos vencedores é feita por jornalistas de 100 países com base na temporada 2024/25.
No ano passado, Rodri levou o principal troféu, superando Vini Jr., que depois conquistou o Fifa The Best.
Onde assistir ao vivo?
A cerimônia da Bola de Ouro 2025 contará com transmissão ao vivo no canal fechado TNT e no streaming Max.
Informações
- Data: 22 de setembro
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Théâtre du Châtelet, Paris (França)
- Onde assistir: TNT e MAX (streaming)