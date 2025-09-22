fechar
Cerimônia da Bola de Ouro 2025: onde assistir e horário

Vini Jr. e Raphinha estão entre os concorrentes ao prêmio de melhor jogador, representando o Brasil na principal premiação individual do futebol.

Por João Victor Tavares Publicado em 22/09/2025 às 10:48
Troféu entregue ao vencedor da Bola de Ouro
Troféu entregue ao vencedor da Bola de Ouro - Reprodução/ France Football

A 69ª edição da Bola de Ouro acontece nesta segunda-feira, às 16h (de Brasília), no Théâtre du Châtelet, em Paris. O evento da revista France Football traz como novidade a igualdade de categorias entre homens e mulheres em todos os prêmios.

Vini Jr. e Raphinha estão entre os concorrentes ao melhor jogador, enquanto Marta e Amanda Gutierres representam o Brasil no feminino. A escolha dos vencedores é feita por jornalistas de 100 países com base na temporada 2024/25.

No ano passado, Rodri levou o principal troféu, superando Vini Jr., que depois conquistou o Fifa The Best.

Onde assistir ao vivo?

A cerimônia da Bola de Ouro 2025 contará com transmissão ao vivo no canal fechado TNT e no streaming Max.

Informações

  • Data: 22 de setembro
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Théâtre du Châtelet, Paris (França)
  • Onde assistir: TNT e MAX (streaming)

