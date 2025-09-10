Quando será a premiação da Bola de Ouro 2025? Confira a data e o possível horário.

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A maior premiação individual do futebol contará com novos protagonistas este ano, reunindo tanto jogadores experientes quanto jovens talentos.

A revista France Football revelou em agosto os indicados à Bola de Ouro 2025, que premia os melhores da temporada 2024/25 na Europa.

Raphinha e Vini Jr estão entre os 30 indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo. O goleiro Alisson, do Liverpool, concorre ao prêmio de melhor goleiro.

A premiação acontece em cerimônia no dia 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris.

Data e horário da Bola de Ouro 2025

A premiação ocorrerá em cerimônia no dia 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris. O horário oficial ainda não foi divulgado, mas, com base em edições anteriores, é muito provável que a cerimônia comece por volta das 16h (horário de Brasília).

Veja os indicados na Bola de Ouro 2025

Melhor jogador

Vini Jr. (Real Madrid)

Raphinha (Barcelona)

Dembélé (PSG)

Donnarumma (PSG)

Bellingham (Real Madrid)

Doué (PSG)

Dumfries (Inter de Milão)

Guirassy (Borussia Dortmund)

Haaland (Manchester City)

Gyökeres(Sporting/Arsenal)

Hakimi (PSG)

Harry Kane (Bayern de Munique)

Kvaratskhelia (PSG)

Lewandowski (Barcelona)

Mac Allister (Liverpool)

Lautaro Matinez (Inter de Milão)

Mctominay (Napoli)

Mbappé (Real Madrid)

Nuno Mendes (PSG)

João Neves (PSG)

Pedri (Barcelona)

Cole Palmer (Chelsea)

Michael Olise (Bayern de Munique)

Declan Rice (Arsenal)

Fabian Ruiz (PSG)

Van Dijk (Liverpool)

Salah (Liverpool)

Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool)

Vitinha (PSG)

Lamine Yamal (Barcelona)

Ficha Técnica – Bola de Ouro 2025