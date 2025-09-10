Quando será a premiação da Bola de Ouro 2025? Confira a data e o possível horário.
A maior premiação individual do futebol contará com novos protagonistas este ano, reunindo tanto jogadores experientes quanto jovens talentos.
A revista France Football revelou em agosto os indicados à Bola de Ouro 2025, que premia os melhores da temporada 2024/25 na Europa.
Raphinha e Vini Jr estão entre os 30 indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo. O goleiro Alisson, do Liverpool, concorre ao prêmio de melhor goleiro.
A premiação acontece em cerimônia no dia 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris.
Data e horário da Bola de Ouro 2025
A premiação ocorrerá em cerimônia no dia 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris. O horário oficial ainda não foi divulgado, mas, com base em edições anteriores, é muito provável que a cerimônia comece por volta das 16h (horário de Brasília).
Veja os indicados na Bola de Ouro 2025
Melhor jogador
- Vini Jr. (Real Madrid)
- Raphinha (Barcelona)
- Dembélé (PSG)
- Donnarumma (PSG)
- Bellingham (Real Madrid)
- Doué (PSG)
- Dumfries (Inter de Milão)
- Guirassy (Borussia Dortmund)
- Haaland (Manchester City)
- Gyökeres(Sporting/Arsenal)
- Hakimi (PSG)
- Harry Kane (Bayern de Munique)
- Kvaratskhelia (PSG)
- Lewandowski (Barcelona)
- Mac Allister (Liverpool)
- Lautaro Matinez (Inter de Milão)
- Mctominay (Napoli)
- Mbappé (Real Madrid)
- Nuno Mendes (PSG)
- João Neves (PSG)
- Pedri (Barcelona)
- Cole Palmer (Chelsea)
- Michael Olise (Bayern de Munique)
- Declan Rice (Arsenal)
- Fabian Ruiz (PSG)
- Van Dijk (Liverpool)
- Salah (Liverpool)
- Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool)
- Vitinha (PSG)
- Lamine Yamal (Barcelona)
