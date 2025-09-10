fechar
Quando será a premiação da Bola de Ouro 2025? Confira a data e o possível horário.

A maior premiação individual do futebol contará com novos protagonistas este ano, reunindo tanto jogadores experientes quanto jovens talentos.

Por João Victor Tavares Publicado em 10/09/2025 às 15:28
Troféu entregue ao vencedor da Bola de Ouro
Troféu entregue ao vencedor da Bola de Ouro

A revista France Football revelou em agosto os indicados à Bola de Ouro 2025, que premia os melhores da temporada 2024/25 na Europa.

Raphinha e Vini Jr estão entre os 30 indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo. O goleiro Alisson, do Liverpool, concorre ao prêmio de melhor goleiro.

A premiação acontece em cerimônia no dia 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris.

Data e horário da Bola de Ouro 2025

A premiação ocorrerá em cerimônia no dia 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris. O horário oficial ainda não foi divulgado, mas, com base em edições anteriores, é muito provável que a cerimônia comece por volta das 16h (horário de Brasília).

Veja os indicados na Bola de Ouro 2025

Melhor jogador

  • Vini Jr. (Real Madrid)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Dembélé (PSG)
  • Donnarumma (PSG)
  • Bellingham (Real Madrid)
  • Doué (PSG)
  • Dumfries (Inter de Milão)
  • Guirassy (Borussia Dortmund)
  • Haaland (Manchester City)
  • Gyökeres(Sporting/Arsenal)
  • Hakimi (PSG)
  • Harry Kane (Bayern de Munique)
  • Kvaratskhelia (PSG)
  • Lewandowski (Barcelona)
  • Mac Allister (Liverpool)
  • Lautaro Matinez (Inter de Milão)
  • Mctominay (Napoli)
  • Mbappé (Real Madrid)
  • Nuno Mendes (PSG)
  • João Neves (PSG)
  • Pedri (Barcelona)
  • Cole Palmer (Chelsea)
  • Michael Olise (Bayern de Munique)
  • Declan Rice (Arsenal)
  • Fabian Ruiz (PSG)
  • Van Dijk (Liverpool)
  • Salah (Liverpool)
  • Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool)
  • Vitinha (PSG)
  • Lamine Yamal (Barcelona)

Ficha Técnica – Bola de Ouro 2025

  • Data da cerimônia: 22 de setembro de 2025
  • Local: Théâtre du Châtelet, Paris
  • Período de avaliação: 1º de agosto de 2024 a 31 de julho de 2025

