Seleção Brasileira fará amistosos na Inglaterra e na França em novembro

Brasil jogará na Europa na Data Fifa de novembro, mas adversários serão de outro continente; veja também a lista de convocados para jogos de outubro

Carlo Ancelotti divulgou nesta quarta-feira (1), a lista de convocados da Seleção Brasileira com os 26 jogadores que disputarão os amistosos contra Coreia do Sul e Japão nos próximos dias 10 e 14 de outubro, em Seul e Tóquio.



Antes do treinador italiano divulgar a lista, o coordenador de seleções, Rodrigo Caetano confirmou onde serão os jogos do Brasil na Data Fifa de novembro.

Seleção Brasileira jogará na Europa em novembro contra seleções africanas

O primeiro amistoso será em Londres, na Inglaterra, e o segundo na França, ainda sem local definido, embora a preferência da CBF seja pela capital Paris.

Os adversários, no entanto, serão de outro continente, a África, que terá suas eliminatórias encerradas agora em outubro, mas ainda sem adversários definidos.

De acordo com o site Trivela, Senegal é uma das seleções cotadas.

Até o momento, apenas Tunísia e Marrocos já estão classificadas para a Copa do Mundo 2026.

Lista de convocados da Seleção Brasileira para jogos contra Coreia do Sul e Japão

Goleiros

Bento (Al-Nassr)

Ederon (Fenerbahçe)

Hugo Souza (Corinthians)

Laterais



Vanderson (Monaco)



Wesley (Roma)

Caio Henrique (Monaco)

Carlos Augusto (Inter de Milão)



Douglas Santos (Zenit)

Zagueiros

Éder Militão (Real Madrid)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Lucas Beraldo (PSG)

Meias

André (Wolverhampton)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

João Gomes (Wolverhampton)

Joelinton (Newcastle)

Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes

Estêvão (Chelsea)



Gabriel Martinelli (Arsenal)

Igor Jesus (Nottingham Forest)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Richarlison (Tottenham)

Rodrygo (Real Madrid)

Vinicius Júnior (Real Madrid)

