Sem Pedro, pré-lista da Seleção Brasileira tem três jogadores do Flamengo para amistosos contra Coreia e Japão

Brasil enfrentará Coreia do Sul e Japão nos dias 10 e 14 de outubro em amistosos na Ásia, que serão os primeiros de seis até convocação final da Copa

Com o fim das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 na América do Sul, o Brasil, que garantiu sua vaga, começa neste mês de outubro a sua fase final de preparação para buscar o Hexa.

Ao todo, serão seis amistosos até a convocação final para a próxima Copa, e os dois primeiros acontecem nos próximos dias 10 e 14, contra Coreia do Sul e Japão.



A convocação será realizada nesta quarta-feira (1), às 15h, horário de Brasília, na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro e terá transmissão ao vivo da CBF TV, no YouTube.

Até o momento, apenas três nomes, todos do Flamengo, foram vazados ao público na pré-lista. Curiosamente, nenhum deles é o atacante Pedro, um dos mais pedidos pela torcida brasileira.

Isso não significa que o mesmo não será convocado, havendo a possibilidade do nome dele estar na pré-lista e não ter sido divulgado.

Veja os nomes presentes:

Alex Sandro (lateral-esquerdo)

Léo Ortiz (zagueiro)

Samuel Lino (Flamengo)

Neymar é ausência confirmada

Sem jogar pela Seleção Brasileira desde outubro de 2023 e de fora da convocação de setembro por escolha técnica de Ancelotti, Neymar seguirá de fora da lista para os jogos contra Coreia do Sul e Japão.

O camisa 10 do Santos segue se recuperando de uma lesão grau 2 no músculo reto femoral da coxa direita, na região do quadríceps, sofrida há duas semanas durante treinamento no CT Rei Pelé.

A previsão de retorno é apenas para novembro.

Outra ausência certa é a de Raphinha. O atacante do Barcelona e melhor brasileiro classificado na última Bola de Ouro também está lesionado e se recupera de um problema muscular na coxa direita que o deve afastar dos gramados por três semanas.